Chol?ra et p?nurie de carburant : la situation s’aggrave dans les h?pitaux

Plus de deux mois depuis qu’une crise multiforme s’abat sur le pays; plus de deux mois depuis que les diff?rents secteurs de la vie nationale essaient d’inventer une nouvelle mani?re de vivre. Le secteur sanitaire dans toutes ses composantes est l’une des principales victimes.”Certains m?dicaments ne sont pas disponibles sur le march? depuis plus de 15 jours. Les mati?res premi?res sont rest?es ? la douane ainsi que les m?dicaments import?s r?guli?rement en Ha?ti”, confie une source dans une importante agence pharmaceutique en Ha?ti avant de rappeler qu’un d?p?t des laboratoires 4C avait ?t? incendi? lors des derniers mouvements de protestation.

? l’h?pital de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (HUEH, la chronique hebdomadaire continue d’?voluer en pire.

Si l’oxyg?ne est disponible en petite quantit?, la directrice ex?cutive du plus grand centre hospitalier du pays, le Dr Jessie Colimon Adrien, informe que “l’HUEH continue de fonctionner avec un horaire r?duit. Il n’y a plus d’?lectricit? apr?s 4 heures de l’apr?s-midi, le stock de carburant, tr?s limit?, est r?serv? uniquement aux urgences.”

L’h?pital Saint-Luc, l’une des plus importantes organisations non gouvernementale qui s’occupent de la sant? dans l’aire m?tropolitaine a d? recourir ? un fournisseur en R?publique Dominicaine et quelques gallons de Diesel fournis par l’organisation panam?ricaine de la sant? (OPS) pour pouvoir assurer la prise en charge des patients pour les 3 prochaines semaines, selon le Dr Marc-Edson Augustin, directeur m?dical de cette structure.

Comme pour aggraver ce tableau d?j? tr?s sombre, les cas de chol?ra s’accumulent dans les h?pitaux ? un rythme qui inqui?te les professionnels de la sant?. ” Nous avons 50 lits r?serv?s aux cas de chol?ra ? l’h?pital Saint-Luc, ils sont toujours remplis depuis quelques semaines. ? chaque ex?at, il y a d?j? un autre patient ? la porte qui n?cessite une hospitalisation. Le chol?ra est bel et bien pr?sent sur le territoire national “, indique le Dr Marc Edson Augustin.

Dans le dernier bulletin ?pid?miologique du MSPP, le nombre de cas suspects est estim? ? 3 492 pour un total de 59 d?c?s. Les principales victimes restent les enfants de moins de 15 ans. ” Le DASH vous informe que des cas suspicieux de chol?ra de plus en plus nombreux se sont pr?sent?s ? ses structures “, souligne le Dr Ronald Laroche dans une note partag?e sur les r?seaux sociaux.

” Ceci repr?sente une situation tr?s d?licate au niveau des h?pitaux car ces derniers ne peuvent les recevoir “, se d?sole cette cha?ne d’h?pitaux priv?s. “La conduite ? tenir est de communiquer la liste des centres de traitements de chol?ra (CTC) mis en place par le MSPP aux patients et de leur recommander de commencer imm?diatement leur r?hydratation soit avec des sachets de s?rum oral, soit avec du s?rum oral fait ? la maison selon la formule recommand?e par le MSPP. Un flyer a ?t? con?u ? cet effet pour ?tre remis au patient.”

” Dans cette periode de penurie d’essence, de blackout, d’ins?curit? et de kidnapping, ceci vient s’ajouter ? la litanie de l’haitien et le DASH recommande a tous la plus grande prudence et le respect absolu des mesures de pr?vention et de prise en charge pour ?viter des d?c?s inutiles au sein de la population”, peut-on lire dans cette note.