Chol?ra : la coop?ration Suisse fait don de trois tonnes de mat?riel ? la DINEPA

La coop?ration Suisse-Ha?ti a fait don d’un stock de mat?riel de potabilisation d’eau ? Ha?ti en vue de lutter contre le chol?ra dont la r?surgence est devenue pr?occupante. Le directeur g?n?ral de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA) a re?u, mardi 22 novembre, ? l’a?roport international Toussaint Louverture, ce stock de mat?riels pour la production de produits chlor?s.

Environ 3 tonnes de mat?riel compos? de 17 ?lectrolyseurs, de r?servoirs d’eau et autres permettront ? la DINEPA de rendre accessible l’eau potable dans les zones o? les infrastructures hydrauliques de l’institution font d?faut.

Le chef de mission de l’ambassade de Suisse en Ha?ti, Fabrizio Poretti, pense que ce mat?riel va aider la DINEPA ? ?tablir son plan d’action. Il se r?jouit que l’ambassade de Suisse ait r?agi tout de suite pour aider Ha?ti en ces temps difficiles avec la r?apparition du chol?ra.

“On a essay? d’avoir le plus vite possible du mat?riel pour r?pondre ? cette ?pid?mie. On a suivi les ordres de la cellule de crise mise en place par la DINEPA dans une situation tr?s difficile. On a particip? ? une r?union de coordination car, comme vous le savez, la Suisse pr?side la r?union des partenaires. C’?tait important de travailler avec les Nations Unies et les autres partenaires pour montrer que la Suisse r?pond vite aux besoins de la population ha?tienne”, a d?clar? M. Poretti. Il a tenu ? rappeler que la Suisse n’intervient pas seulement dans l’aide humanitaire mais participe ?galement au programme de renforcement de la gouvernance locale de l’eau potable et de l’assainissement dans le Sud et dans les Nippes.

La DINEPA apte ? produire du chlore

La DINEPA qui importait par an entre 300 et 500 tonnes de chlore est en mesure de produire du chlore pour rendre l’eau potable. Toutes les 2 heures 30, une unit? peut produire 2 600 gallons de chlore. Une quinzaine d’unit?s sont disponibles. Les bladers (r?servoirs d’eau) sont capables de stocker entre 3 mille et 5 mille gallons d’eau. L’eau sera distribu?e dans des zones d?termin?es, a fait le num?ro un de la DINEPA, qui reconna?t que le plus gros probl?me de la DINEPA se trouvait dans la disponibilit? des intrants (produits chlor?s).

Le directeur g?n?ral de la DINEPA, Guito ?douard, a remerci? le peuple suisse ? travers la coop?ration suisse de l’ambassade de Suisse en Ha?ti pour ce “don pr?cieux surtout en p?riode de r?surgence du chol?ra en Ha?ti que nous croyons avoir ?limin? apr?s 3 ans sans chol?ra en Ha?ti”.

Ces 3 tonnes de mat?riel, selon Guito Edouard, peuvent desservir environ 15 mille personnes en eau potable. Elles vont produire le chlore sur place afin de purifier l’eau pour la distribution le plus vite possible, se r?jouit ?douard, soulignant que toutes ces maladies sont li?es ? l’utilisation mauvaise de l’eau.

“La Dinepa fait des efforts avec l’accompagnement des partenaires dont la coop?ration suisse en Ha?ti. Toutefois la p?nurie de carburant, crise de peyi l?k affecte l’institution. Les clauses contractuelles avec les firmes exigent plus d’argent quand il y a retard sur les projets”, se plaint M. ?douard. Il regrette de ne pas respecter la promesse de rendre disponible l’eau ? Anse-?-Veau ? cause du peyi l?k. Selon Guito ?douard ce probl?me affecte le projet initi? avec la coop?ration suisse ? hauteur de 600 mille dollars am?ricains pour la r?habilitation du r?seau d’eau de Chardonni?re.