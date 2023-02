Christian Baptiste, député, sur les retraites : « Il doit y avoir une autre vie après des années de travail »

The content originally appeared on: News Americas Now

Interview

Propos recueillis par Alfred JOCKSAN, à Paris

« Nous voulons un renforcement de la politique publique dans ces territoires ». • A.J

L’élu saintannais qui siège à l’Assemblée nationale dans le groupe Socialiste et apparentés, est bien évidemment contre la réforme des retraites présentée par le Gouvernement. Il prêche également pour une révision de la constitution qui permettrait à la Guadeloupe d’accéder plus facilement à plus de responsabilités.

Quel regard avez-vous sur le confit social qui

a touché EDF-PEI ? Cette situation était complètement inacceptable.

EDF a été démembré par l’État. Ce qui a donné naissance à diverses

entreprises privées qui interviennent dans les domaines de

l’énergie renouvelable, du nucléaire, etc. Toutes n’ont qu’une

seule ambition : faire du profit. Bien souvent, ils ont peu de

considérations pour leurs employés. Cela est inacceptable. C’est la

raison pour laquelle, à l’Assemblée Nationale, nous avons adopté

dans la niche parlementaire, des socialistes et apparentés, une loi

de nationalisation. Toute activité ayant un caractère collectif

doit être une entreprise nationale. Nous voulons une politique

unique et publique et surtout un service et de la distribution

d’énergie de qualité. Nous devons sortir de ce schéma de patron, de

chef d’entreprise, qui impose une démarche de marche ou crève.

C’est inadmissible. Le débat sur la réforme des retraites…

