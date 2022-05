Christie : profession actrice

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Nee au Mole Saint-Nicolas, le 13 aout 1993, Christele Etienne aka Actrice Christie est une passionnee de l’art. Celle qui a boucle ses etudes classiques au lycee du Cent-Cinquantenaire a embrasse le cinema des son plus jeune age, dans le club d’art AJAPDEC, aux cotes de Ricardo Nelson et Fedna Francois (Fednaelle). Dotee d’une grande aptitude a entrer dans la peau des personnages et dans les roles qui lui sont attribues, la jeune femme n’a pas pris une eternite pour se faire apprecier.

Decouverte dans le film <>, Actrice Christie partage le plateau avec Jennyqueen, Strong, MK. Jeune, elle enchaine les succes dans d’autres films et series tres prises sur les reseaux sociaux. Son visage est partout sur YouTube dans ses minifilms qu’adore le public. <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> et <> de Dedley Aurephar, entre autres, allongent sa filmographie.

La native du departement du Nord-Ouest incarne a la fois la fougue d’une jeune femme sure d’elle-meme et la determination a aller au bout de ses reves. Diplomee en comptabilite informatisee a l’Unitech, Christie s’est retrouvee tour a tour sur differents plateaux et capte l’attention de differents producteurs. De APJADECH a MK Motion, passant par Wilmix production, Fischer-Chris prodz, Farinay production, Creole magazine, l’actrice marque toujours l’espace de tournage. A en croire l’actrice, son feuilleton en cours intitule <> atteint deja 130 000 vues.

Actrice, mannequin, chanteuse, Actrice Christie a plusieurs cordes a son arc. En sus de ses qualites d’actrice, celle qui a fait ses premiers pas dans les chorales evangeliques, se verse aussi dans la musique et fait deja partie du HMI. Sa chanson intitulee <> commence a faire son petit bonhomme de chemin sur les reseaux sociaux. Mordue de la mode, la jeune femme est aussi modele et a participe a des videoclips a succes.

Actrice Christie transmet aussi sa passion a de nombreux jeunes de sa generation. Elle se verse dans le coaching en aidant des jeunes talents a acquerir des notions fondamentales en cinematographie pour mieux avoir une presence sur les plateaux. On retrouve aussi l’actrice dans des casting et formations. Faisant partie du comite de selection, elle detecte des talents de cinema. Et ses conseils ne manquent pas. <>, soutient l’actrice.

Au fur et a mesure, Christele Etienne se taille une reputation dans le milieu. Son talent lui vaut des milliers d’abonnes sur YouTube et Instagram. Elle n’a pas ete elevee dans une famille d’artistes, pourtant Christie s’impose dans le milieu cinematographique. Celle qu’on surnomme affectueusement <> entend poursuivre son reve, celui de devenir une star comme Halle Berry, son idole.