Ciblé à un moment par le Barça, Carrasco avoue avoir signé en Arabie Saoudite pour l’argent

Le belge Yannick Carrasco Arabie Saoudite avoue qu’il a signé à Al Shabab en Arabie Saoudite pour l’argent alors qu’il était l’un des cibles du FC Barcelone pendant le marché des transferts.

Le belge Yannick Carrasco lors d’une conférence de presse a expliqué son choix de signer à Al Shabab en Arabie Saoudite alors qu’il était la cible du FC Barcelone pendant la période du marché des transferts. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid en Espagne n’a pas mis sa langue dans sa poche pour faire savoir qu’il a fait le choix de l’argent à 30 ans et d’opter pour la sécurité.

“Il faut parfois se mettre dans la position d’un joueur. J’ai 30 ans, c’était ma dernière année de contrat à Madrid. J’avais une offre concrète, c’était la seule. J’ai opté pour la sécurité. Est-ce un choix financier ? Tout va ensemble : être footballeur, c’est un métier.

On doit réfléchir à deux fois. S’il y a une blessure, ça peut devenir difficile, surtout qu’on joue beaucoup de matchs. On a parfois peur de se blesser et dans ces cas-là, on ne joue pas relâché. Il faut qu’un joueur soit libéré mentalement. Ce n’était pas évident de prendre la décision, je suis plutôt à la fin de ma carrière. J’ai encore les qualités pour jouer dans un grand club mais s’il y a une blessure, ça peut vite basculer. C’est la sécurité avant tout”, a déclaré le joueur.

Il a aussi fait l’éloge pour le pays et son championnat. “Il y a pas mal de stars qui arrivent là-bas. Le championnat grandit. Ils ont pas mal d’idées pour faire grandir le championnat. Ils ouvrent le championnat au monde entier. Le club veut construire le projet autour de moi. Ils essaient de se renforcer avec encore un joueur ou deux. J’y suis allé. C’est un beau pays. Tu dois voir les choses par toi-même, te forger ton avis, plutôt que d’écouter toutes les critiques à gauche et à droite”, a-t-il dit concernant les informations négatives sur les droits humains en Arabie Saoudite.

Courtisé par le FC Barcelone, Carrasco revient à ce sujet pour clarifier les choses. “Le Barça ? L’Atletico n’était pas vendeur, Simeone voulait que je reste. Plusieurs contacts avec le Barça, ils attendaient des droits de la Liga. Je prends de l’âge. J’aime bien les aventures. C’est enrichissant pour l’humain de découvrir des nouveaux championnats, des nouvelles cultures. Le Barça fait rêver, mais ce ne sont que des pourparlers quand il n’y a rien de concret sur la table.”

Malgré le changement de championnat, le belge estime qu’on ne perd pas son talent quand on part dans un autre championnat. “J’ai montré au monde entier que j’étais toujours à niveau quand je suis revenu de Chine. A moi de bosser, mais je reste un cadre pour les jeunes. Je les aide à l’entraînement ou pendant le match. On n’est jamais assuré de rien, mais je n’ai pas peur de perdre ma place”, a-t-il conclu.

