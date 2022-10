Cindy Pierre Louis, com?dienne non-voyante au destin radieux

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est par son spectacle que s’ouvrira, dimanche 2 octobre prochain au Yanvalou, la 7e ?dition de la Quinzaine internationale handicap et culture en Ha?ti. Cindy Pierre Louis jouera pour une ?ni?me fois la lodyans <> de Maurice Sixto. Une oeuvre qu’elle consid?re comme le d?clencheur de son inspirante carri?re de conteuse et de com?dienne. Le 14 juin 2019, ? un moment o? elle s’est attel?e ? dompter ses doutes quant ? son potentiel, elle a jou? pour la premi?re fois cette oeuvre magistrale de Sixto, au Yanvalou. << C'est le spectacle qui allait d?finir ma carri?re. Car je ne pensais pas pouvoir jouer <>. Quand je l’ai fait, je me suis dit que je pouvais vraiment ?tre une com?dienne >>, se souvient Cindy Pierre Louis.

En octobre de la m?me ann?e, elle s’est envol?e pour la France, pr?cis?ment ? Agen, o? elle a pr?sent? ce spectacle au festival Octobre Soleil. C’est d?j? un grand exploit pour la jeune femme qui venait ? peine de s’assumer en tant que com?dienne.

<>

Cindy Pierre Louis est venue au monde avec les yeux qui ne s’ouvrent pas. Devant ce d?sarroi, ses parents avaient tout de suite d?cid? d’aller voir un m?decin. Apr?s lui avoir administr? des m?dicaments, ses yeux allaient finalement s’ouvrir, mais elle n’aura jamais trouv? la vue.

Enfance difficile ? cause de cette d?ficience, mais quand-m?me remplie de bonheur. Elle a ?t? ?lev?e par une tante de sa m?re, Saintane Octave, qui a fait d’elle son petit bout de chou. Il lui a fallu attendre son adolescence pour rejoindre sa m?re, Wagline Rochasse. Cindy se souvient avoir ?t? combl?e d’amour et d’attention dans la maison familiale ? Fontamara. Comme tous les autres enfants, elle jouait et r?vait autant qu’il ?tait possible. Elle pensait que le monde n’avait pas de couleurs, et que tous les enfants ?taient comme elle car Cindy jouait ? tous les jeux auxquels jouaient les enfants du quartier, m?me le cache-cache.

<>, se rappelle Cindy Pierre Louis.

Apr?s avoir consult? plusieurs m?decins, on a sugg?r? aux parents de Cindy de l’inscrire ? l’?cole St-Vincent pour les enfants ? d?ficience. Elle n’avait pas encore atteint l’?ge (6 ans) recommand? par l’?cole quand elle y est all?e, tant elle ?tait fougueuse et int?ressante. Cindy va rester ? cette ?cole jusqu’? la fin de ses ?tudes primaires. Par la suite, elle a ?t? envoy?e au Nouveau coll?ge des fr?res adventistes de Diquini pour passer le troisi?me cycle fondamental avant de boucler ses ?tudes secondaires au Coll?ge adventiste de Morija, toujours ? Diquini.

Cindy Pierre Louis va ensuite ?tudier la Communication ? l’Universit? de Port-au-Prince (UP). Jeune femme brillante et studieuse, elle a toujours port? le soleil sur son visage ; toujours, sourit-elle, toujours exprime-t-elle sa joie de vivre. Cindy est une boule d’?nergie pour celles et ceux qui la fr?quentent.

Au commencement ?tait l’histoire

Depuis son enfance, Cindy est passionn?e par les histoires : elle aime les raconter autant que les ?couter. Mais ? aucun moment elle ne pensait que cela pourrait ?tre un m?tier, le sien encore moins. <>, nous dit-elle.

En 2009, elle a remport? la couronne du concours Miss filles au soleil organis? par l’association Filles au soleil (AFAS). Apr?s ce sacre, elle a int?gr? cette association et c’est l? qu’elle a trouv? l’opportunit? qui allait changer sa vie. <>, raconte celle qui est devenue aujourd’hui une conteuse tr?s talentueuse.

Elle se rappelle avoir jou? Th?zinc pour la premi?re fois au Centre d’Art, ensuite au Yanvalou. Et depuis, les prestations s’encha?nent. Festival Quatre chemins, Kont Anba Ton?l, rien n’allait arr?ter Cindy dont la carri?re allait prendre son envol. Depuis 2017, elle fait partie des artistes les plus en vue de la Quinzaine internationale handicap et culture en Ha?ti.

Sourire quand il le faut, verser des larmes quand c’est n?cessaire… Cindy a le don de la sc?ne. Elle ne fait pas grand effort pour capter l’attention de son public. Difficile de suivre l’une de ses prestations sans avoir un peu de frissons. Belle articulation, voix puissante, pr?sence… Cindy est un faisceau lumineux sur sc?ne. Elle a gagn? le respect de tous et s’impose d?sormais comme une brillante com?dienne et conteuse.

Mais elle ne compte pas s’ arr?ter l?. Au niveau formation, elle compte faire des ?tudes en Psychologie comme elle l’a toujours souhait?. Quant ? sa carri?re, elle veut devenir sc?nariste. Elle continue d’?crire des histoires, des contes et un jour, dit-elle, elle envisage d’?crire un feuilleton pour la t?l?vision et des films. Ce qui est certain, Cindy Pierre Louis est bourr?e de talent, ce qui est encore plus certain, c’est qu’elle est une battante, une femme qui s’est forg?e un destin radieux malgr? sa d?ficience.