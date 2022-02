Cinema : des millions pour Fabienne Colas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour Fabienne Colas, qui figure sur la liste des femmes les plus puissantes au pays de la feuille d’erable, c’est un reve de longue date qui se concretise. L’Institut favorisera la diversite et l’inclusion grace a l’emergence de plus de talents noirs a l’ecran et derriere la camera. <>, s’est rejoui Fabienne Colas, fondatrice de l’Institut Festwave de la Fondation Fabienne Colas.

<>, a declare pour sa part l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, qui salue le travail de la Fondation Fabienne Colas qui a rapidement compris ce besoin d’offrir des occasions concretes aux entrepreneurs, realisateurs et createurs issus de la communaute noire, particulierement les femmes et les membres de la communaute LGBTQ2.

Ce financement de 3 millions de dollars pour creer l’Institut Festwave s’inscrit dans la ligne droite d’une cause portee depuis quelques annees par notre compatriote. L’institut aura pour mission d’eliminer les obstacles auxquels se heurtent les professionnels du cinema et de la television et de les aider a construire une carriere reussie et durable. L’Institut y parviendra en donnant aux entrepreneurs noirs du cinema et aux autres createurs sous-representes les outils, les competences et les ressources necessaires pour reussir et etre independants dans un secteur majoritairement dirige par des Blancs : ateliers sur mesure, tables rondes, cours magistraux, apprentissage pratique, mentorat, opportunites de mise en reseau, opportunites de presentation, acces aux equipements, competences commerciales, programmes de jumelage – tout ce dont le professionnel noir a besoin pour apprendre, se developper, se connecter et etendre sa carriere dans le cinema et la television, a la fois en ligne et sur le terrain, explique le communique publie par la fondation Fabienne Colas suite a l’annonce.

Fabienne Colas, l’actrice qui a connu du succes dans le septieme art haitien et qui a gagne un Ticket d’or pour sa performance dans des films tels que Barikad de Richard Senecal, a immigre au Canada vers 2003. L’ancienne mannequin et miss Haiti 2000 a vite ete confrontee au manque d’opportunites pour des minorites dont elle fait partie. Loin de se decourager, Fabienne Colas a choisi de creer de la place pour elle et pour d’autres en mettant sur pied plusieurs festivals. Le Festival international du Film Black de Montreal, le Festival du Film Black de Toronto, le Festival Haiti en folie a Montreal, le Festival du Film quebecois en Haiti (FFQH). Surnommee la Reine du Festival, la fondation qu’elle a creee en 2005 a mis sur pied 12 festivals, presente et soutenu plus de 5 000 artistes qui autrement ne seraient ni vus ni entendus tout en offrant du divertissement a plusieurs milliers de festivaliers au Canada, aux Etats-Unis, en Haiti et au Bresil.