Cinq artisans comme les cinq doigts de la main

L’art de recuperation de Marie Roseline Cheron Seide

A Tara’s, a la 15 edition de Artisanat en fete, le public a apprecie le talent et l’art de Marie Roseline Cheron Seide, cet artisan qui transforme en objets d’art les vieilles pieces d’automobiles venant du garage de son mari ingenieur en mecanique. Medias, curieux, personnalites politiques ont ( re) decouvert l’univers artistique de cette artiste. Ils ont pris du temps pour contempler les pieces de recuperation de la responsable de Pilboro creations and Designs. Caoutchoucs usages, des moteurs de vehicules, des pieces mecaniques de toutes sortes et des palettes ont, entre autres, colore les arteres de Tara’s. Elue <>, l’an passe, cette femme d’affaires a consenti de relier les Etats-Unis a Port-au-Prince, juste pour participer a la 15e edition de Artisanat en fete, cette annee. Un voyage qui valait la peine, puisque l’artiste a reedite l’exploit de 2020.

Marie Aure Clermont Jeudy et ses bijoux incorpores

Le voyage du public ne s’est pas arrete a l’oeuvre de Cheron. Les regardeurs ont aussi pris du temps pour penetrer l’univers de l’autre Marie; Marie Aure Clermont Jeudy. La patronne de Mari’Or collections & co, qui se verse dans la collection de sacs a main, de sandales puis de vetements a expose ses nouvelles collections de bijoux incorpores a la corne de boeuf et d’os, de sacs a main, de sandales et de vetements pour homme et femme. A Tara’s, Marie Aure a encore expose des pieces a couper le souffle. Bien que son entreprise ait ete delocalisee, en raison de la guerre des gangs, a Martissant, l’artiste poursuit sa passion. En couleurs. Le Prix Artisan de l’annee decerne par les organisateurs de l’Artisanat en fete, lui est encore attribuee pour l’edition 2021.

Pluviose Saint Ry et sa sculpture en bois

Il n’a pas ete facile pour Pluviose Saint Ry d’atteindre Tara’s, le premier jour de la 15e edition. Comme pour d’autres artisans qui venaient du Sud, l’artisan a du faire demi-tour et passer en mer pour eviter Martissant. Cela valait en la peine. Le public s’est plonge dans son univers de cet artisan qui s’adonne a la sculpture du bois depuis vingt ans. Table de bureau, taboret, chaise en racine, pot en pierre, fruitier, hache en bois, bouteille en bois, entre autres, peuplent son univers. Et ce n’est pas fini. Pour la qualite de son travail et la passion qu’il y met, le sculpteur se voit decerne la mention <>. Avec son oeuvre, le sculpteur a touche la sensenbilte des organisateurs et le public. Le temps d’un week-end, ce dernier s’est laisse aller dans la sculpture de bois et de pierres de cet artisan de Camp-Perrin qui n’a jamais rate une edition d’Artisanat en fete.

Ronald Laratte et son atelier

Pour cette edition, les responsables de Artisanat en fete ont honore la memoire de Ronald Laratte disparu cette annee. Par ce geste, les promoteurs de l’evenement expriment leur reconnaissance a l’endroit de cet artisan qui a ete un vieux routier a cet evenement. Pour cette edition, l’artiste a ete bien present a travers ses oeuvres expoees par son atelier. Le public a eu le plaisir d’apprecier ces pieces faites de pierres de la riviere. En exposant ses oeuvres, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs lui ont aussi rendu hommage, a cette edition. Avec ses oeuvres exposees, Ronald Laratte est bien vivant, a Tara’s

L’artiste Blaise Elie et son papier mache

L’artisan Elie Blaise est moins connu que son frere Emilien a Artisanat en fete. Mais, a cote de son frere, il s’est revele aussi comme un veritable representant du papier mache, la marque de fabrique des artisans de Jacmel. A cette edition, il a expose ses pieces artisanales a l’appreciation du public: masques, tetes de cheval, de boeuf et accessoires utilitaires faites de mains d’artisans invitent a l’admiration. Il coule ses pieces comme des pates chauds. A la fermeture du festival, il ne lui restait que quelques pieces. Son travail se paie une fois de plus.

La 15e edition a ete une reussite, a bien des egards. Si le public n’a pas ete nombreux, dans la journee du samedi, en dimanche, il a investi Tara’s en grand nombre. Les participants ont apprecie le talent de nos artisans et leur courage de poursuivre leur reve, malgre la situation sociopolitique incertaine. Avec des pieces qui touchent la sensibilite et qui font montre du genie humain, ces artistes nous ont permis de respirer et d’esperer encore.