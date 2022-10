Circulaire 114-3: deux des nouvelles dispositions mises en veilleuse

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? la fin de cette note, la BRH pr?cise les motifs de sa d?cision. ” Il demeure entendu que ces d?cisions sont prises afin d’accorder aux agents de transferts autoris?s ( banque et maison de transfert) le temps additionnel n?cessaire pour le d?veloppement et la mise en place des outils de contr?le ad?quats pour la mise en application totale de la circulaire 114-3.”

