Cit? Soleil est <>, alerte MSF

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

MSF continue de soigner les victimes de violence dans d’autres quartiers de Cit? Soleil. Le personnel du centre d’urgence de MSF a stabilis? les patients bless?s et les a dirig?s vers les h?pitaux lorsque cela ?tait possible. Aujourd’hui, a poursuivi ce communiqu?, le personnel se pr?pare ? ouvrir une salle d’op?ration au sein de l’?tablissement afin de commencer ? fournir des soins chirurgicaux d’urgence sur place.

Depuis le 8 juillet, date ? laquelle les combats ont ?clat? ? Cit? Soleil, les habitants n’ont pas pu quitter Brooklyn ? cause des violents affrontements, et les camions d’eau potable, dont les habitants d?pendent, n’ont pas pu entrer dans les quartiers concern?s par les affrontements, selon le communiqu?.

