Cit? Soleil : La population ne re?oit ni aide humanitaire ni transfert direct

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? propos des r?fugi?s qui fuient la guerre des gangs ? Cit? Soleil et qui se trouvent actuellement sur la place Hugo Chavez, Jo?l Jan?us refuse d’admettre que ce sont des habitants de Cit? Soleil qui ont ?tabli domicile sur la place. “La majorit? des r?fugi?s qui squattent la place Hugo Chavez n’est pas de Cit? Soleil. Les d?plac?s ne se sont pas tous sur la place Hugo Chavez. Plus de 3 000 personnes sont ?parpill?es soit chez des parents, des familles ?loign?es ou chez des amis”, a indiqu? M. Jan?us.

