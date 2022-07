Cit? Soleil : <>, <>, selon le maire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le bilan des affrontements entre gangs rivaux ? Cit? Soleil s’est alourdit. <>, a confi? ? Le Nouvelliste ce lundi 11 juillet l’agent ex?cutif int?rimaire de Cit? Soleil, Jo?l Jan?us, au quatri?me jour des accrochages ? l’arme automatique. <>, a-t-il d?plor?. <>, a expliqu? Joel Jan?us, acide par rapport ? ceux qui alimentent ce conflit fratricide. <>, revelant que si la police est absente du centre-ville de Cit? Soleil, il y a cependant des agents, ? Carrefour Duvivier, qui essaient d’aider ceux qui le peuvent ? partir se mettre ? l’abri ? ailleurs. Sans prendre de gant, Joel Jan?us tance ceux qui alimentent ces jeunes en armes et munitions. <>, a une nouvelle fois plaid? Joel Jan?us, inquiet par rapport ? la violence des combats. <>, a-t-il dit. La veille, dimanche, Joel Jan?us avait expliqu? la difficult? ? avoir un bilan consolid?. Dans les deux camps, on br?le les cadavres des adversaires, a indiqu? Jo?l Jan?us, d?plorant l’absence de l’Etat ? la Cit? depuis un an. <>, a appel? Jo?l Jan?us.

<>, a confi? ce dimanche et encore ce lund un r?sident de Cit? Soleil qui est sur le qui-vive depuis vendredi, quand les hommes de G-9, la coalition men?e par Barbecue, ont donn? l’assaut sur les positions tenues par Gabriel et ses alli?s de G-P?p. <>, a confi? cette source qui explique le calvaire de membres de la population qui fuyaient les accroches. <>, a-t-il dit, soulignant avoir vu plus de cinq cadavres brul?s ? Bois-9.

A cause des affrontements, les habitants des quartiers assi?g?s manquent de tout. D’eau, de pain, a soulign? cette source qui dit avoir vu l’impuissance dans les yeux des policiers qui ne pouvaient pas aider les personnes voulant fuir. <>, a-t-il indiqu?. <>, a dit cette source qui souligne que plus d’une trentaine de personnes bless?es, en majorit? des membres de la population civile, ont ?t? conduites ? M?decins sans fronti?res. <>, a soulign? cette source.

Binuh condamne

<>, peut-on lire dans un tweet, samedi. <>, selon ce tweet.

<>, peut-on lire dans ce tweet.

Dans un op-ed publi? le 6 juillet par le Miami Herald, Brian Nichol’s, secr?taire d’?tat adjoint pour les affaires de l’h?misph?re occidentale du D?partement d’Etat am?ricain a peint une Ha?ti ayant <> o? <>.

Aide de 48 millions des USA

Les Etats-Unis ont annonc? une aide suppl?mentaire de 48 millions pour la s?curit? en Ha?ti, via Bureau des affaires internationales de stup?fiants et de r?pression du D?partement d’?tat. <>, peut-on lire dans le tweet illustrant un message vid?o de Wendy R Sherman, secr?taire d’Etat adjoint, vendredi 8 juillet 2022.

Le financement additionnel de 48 millions de dollars des Etats-Unis permettra de soutenir la formation du SWAT, d’aider ? am?liorer le soutien en mati?re de s?curit?, permettre la poursuite du soutien holistique ? la pr?vention de la violence dans les communaut?s et les initiatives contre les gangs.

<>, a dit Brian Nichol’s lors d’un ?change avec des journalistes vendredi.

Brian Nichols a par ailleurs reconnu qu’il y a un consensus au sein de la communaut? internationale sur le fait que la situation en Ha?ti est critique. “La situation en Ha?ti n’est pas arriv?e ? ce point du jour au lendemain”, a-t-il d?clar?. “Et il faudra du temps pour am?liorer la situation. Nous devons donner au peuple ha?tien les ressources dont il a besoin pour faire avancer son pays vers des ?lections et une situation de s?curit? humaine ad?quate. Et c’est sur cela que nous nous concentrons”. M. Nichols a not? que les ?tats-Unis ont actuellement un conseiller de police et des formateurs ? Port-au-Prince pour commencer bient?t ? former une nouvelle unit? SWAT aux op?rations antigang. “La police nationale ha?tienne est capable de mener des op?rations contre les gangs, de les d?loger et d’assurer la s?curit? dans les zones du pays. Cependant, elle n’a pas encore la capacit? de tenir ces zones pendant une p?riode prolong?e”, a d?clar? Nichols. “Pour ce faire, ils ont besoin d’une plus grande dotation en personnel, en effectifs”.

La police nationale d’Ha?ti, qui comptait autrefois 15 459 agents, n’en comptait plus que 12 800 au 31 mai, selon les Nations unies. Bien que les ?tats-Unis interdisent “le transfert direct” d’armes ? la police ha?tienne ? l’aide de fonds am?ricains, M. Nichols a indiqu? que le gouvernement am?ricain avait fourni des radios, des v?hicules, des casques et des gilets de protection. La police nationale ha?tienne et le gouvernement provisoire ont d?clar? qu’ils avaient des difficult?s ? acqu?rir des armes et des munitions pour combattre les gangs arm?s de fusils d’assaut de fabrication am?ricaine faisant l’objet d’un trafic ill?gal. “Si d’autres donateurs souhaitent consacrer une partie de leur financement aux munitions ou aux armes, ils pourraient certainement le faire. Nous pensons qu’il est essentiel de veiller ? ce que la police nationale ha?tienne soit correctement ?quip?e, notamment avec les armes appropri?es, pour qu’elle puisse assurer la s?curit? du peuple ha?tien”, a d?clar? M. Nichols.

Les Etats-Unis consid?rent essentiel le renouvellement du mandat du Binuh pour aborder les s?curitaires et ?lectorales.<>, a dit Wendy R. Sherman, secr?taire d’?tat adjoint, dans ce message post? sur son compte twitter.

D’autres zones de tension

A Croix-des-Bouquets, ce dimanche et encore ce lundi, des tirs ? l’arme automatique ont ?t? signal?s. Dans plusieurs quartiers, comme Duval, les routes int?rieures sont coup?es par les bandits arm?s pour emp?cher les patrouilles effectu?es par les v?hicules blind?s de la PNH qui sont appel?s sur d’autres fronts, ? Tabarre, Torcel, Pernier, a appris le journal de sources qui observent un regain de violence des gangs sur fond de multiplication des enl?vements et d’une grogne provoqu?e par la p?nurie de gazoline. Les enl?vements et les homicides ont augment? de 36 % et 17 %, respectivement, par rapport aux cinq derniers mois de 2021, a indiqu? le dernier rapport pr?sent? par le BINUH au conseil de s?curit? de l’ONU.

Lors d’une r?union ? Port-au-Prince, la chef de la mission, Helen La Lime, a not? qu’il y avait d?j? 680 enl?vements document?s depuis le d?but de l’ann?e 2022, selon la police ha?tienne. Le nombre r?el, a-t-elle pr?cis?, est plus ?lev? car tous les enl?vements ne sont pas signal?s.

A Croix-des-Missions, des habitants sont aux aguets. Chen Mechan recommande de ne pas trainer dans les rues. Le gang des 400 Mawozo peut attaquer ? tout moment, a confi? une source au journal. Le dernier accrochage entre ces gans avait fait pr?s de 200 morts.

——

Roberson Alphonse

Avec Miami Herald