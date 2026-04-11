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Citadelle Laferrière : le gouvernement réagit après un grave incident 

11 April 2026
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Les autorités annoncent la mobilisation des secours et l’ouverture d’une enquête.

Un grave incident s’est produit ce samedi à la Citadelle Laferrière, dans la commune de Milot, lors d’une activité touristique rassemblant de nombreux jeunes.

Dans une note officielle, le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a exprimé sa tristesse face à cet événement et a adressé ses condoléances aux familles concernées.

Les autorités indiquent que les services d’urgence ont été mobilisés afin de prendre en charge les personnes touchées et d’assurer une assistance rapide sur place.

Le gouvernement précise suivre de près l’évolution de la situation et annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Dans l’attente de plus d’informations, la population est appelée au calme et à la prudence.

 

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