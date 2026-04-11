Citadelle Laferrière : plusieurs morts lors d’une activité ce 11 avril 

Une vive tension règne dans le nord du pays après un incident tragique survenu ce samedi 11 avril à la Citadelle Laferrière, l’un des sites historiques les plus emblématiques d’Haïti.

Selon les informations disponibles, plusieurs personnes ont été victimes lors d’une activité tenue dans l’enceinte de la forteresse, en pleine période marquant traditionnellement sa célébration. D’après une source proche du dossier, un mouvement de panique s’est déclenché parmi les visiteurs, provoquant une situation dramatique.

Le site, connu pour ses accès strictement contrôlés, aurait rapidement été submergé par la foule, compliquant les tentatives de sortie et accentuant la confusion. Certaines personnes auraient ainsi perdu la vie dans cette bousculade, bien que le bilan exact reste encore inconnu à ce stade.

Pour l’heure, aucune autorité n’a publié de communiqué officiel afin de confirmer les circonstances précises de l’incident ni d’en établir le nombre de victimes. Cette absence d’informations officielles alimente l’inquiétude et les spéculations au sein de la population.