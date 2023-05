Claire Calixte et la Chorale DEG chantent les louanges du seigneur

​

Claire Calixte et la Chorale DEG unissent leur voix pour chanter les louanges du seigneur.

La jeune chanteuse évangélique Claire Wislène Calixte en collaboration avec la Chorale DEG ont dévoilé récemment une nouvelle chanson intitulée “Nou Beni Non ou” où la native du quartier de Martissant chante les bienfaits de l’éternel. Lors d’une interview accordée à Juno7, elle a précisé que le but de cette chanson, et profite pour annoncer la sortie de son prochain album dans les jours à venir.

“L’éternel est ma force et le sujet de mes louanges; c’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu: je le célébrerai; il est le Dieu de mon père: je l’exalterai” , ces paroles sont du verset biblique Exode 15,2. Ce passage biblique pourrait résumer la nouvelle chanson en vidéoclip de Claire Calixte disponible sur sa page YouTube. “Chaque artiste évangélique qui explore son talent venu de Dieu profite de chanter un témoignage ou évoquer ses bienfaits. Cette chanson est un témoignage pour mon âme”, a déclaré la chanteuse.

Claire Calixte est revenue sur cette collaboration avec la Chorale DEG, un groupe musical très connu dans l’industrie musicale haïtienne notamment dans le secteur évangélique. “Après avoir terminé avec le texte de la chanson, le staff a jugé bon de featuring avec une chorale habituée au rythme que nous avons choisi. Finalement, nous avons fait le choix de la Chorale DEG”, a-t-elle raconté, tout en soulignant qu’elle est une amie proche de David, le maestro du groupe.

L’artiste évangélique s’est dit satisfaite du feedback de la musique et espère conquérir le plus de cœurs possible à travers ses morceaux. Elle compte un total de 27 chansons dans son répertoire musical.

Pour le moment, elle se concentre avec son staff sur la sortie de son prochain album. “Vous avez l’exclusivité, je vais annoncer mon troisième album dans les jours qui viennent. Mon staff travaille là-dessus. Nous avons des collaborations avec des groupes et artistes qui arriveront bientôt”, a-t-elle révélé.

Claire Calixte est née dans une famille chrétienne à Martissant. Licenciée en Pharmaco-biochimie en République Dominicaine, elle est propriétaire d’une entreprise dénommée Dispochim.Elle est coach vocale et fait de la musique depuis son enfance à travers des chorales.

