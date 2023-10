Clasico: Bellingham endosse le costume du patron et guide le Real Madrid vers la victoire

​

Clasico: Jude Bellingham guide le Real Madrid vers la victoire contre le FC Barcelone (2-1).

Avec un doublé, Jude Bellingham a été le grand artisan de la courte, mais précieuse victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1) ce samedi 28 octobre 2023 lors de la onzième journée du championnat d’Espagne. Les Madrilènes sont en tête du classement avec le même nombre de points que Girona (28). Le FC Barcelone est provisoirement troisième à quatre points de retard de son adversaire du jour en attendant les deux matchs en retard de l’Atlético.

Dès l’entame de la rencontre, le FC Barcelone décimé par les blessures avait ouvert le score grâce à Ilkay Gündoğan. Le FC Barcelone a dominé la rencontre en termes de possession du ballon mais a fini par sombrer face à un Jude Bellingham qui porte toujours le club Madrilène au front de l’attaque.

Très attendu par les fans Madrilènes, Jude Bellingham n’a pas déçu. Dans un match traversé par de longues périodes d’ennui et un sentiment d’impuissance face à une équipe barcelonaise qui a marqué dès la sixième minute de jeu, le joueur anglais a été l’un des seuls à insuffler un peu de vie, un peu de mouvement et de verticalité surtout en deuxième période. Et c’est finalement lui qui offre la victoire au Real Madrid, au bout de l’effort, grâce à deux buts à la 68′ et dans le temps additionnel (90′ +2).

Le FC Barcelone a essayé mais a finalement essuyé une seconde défaite consécutive contre son ennemi juré.Cette victoire permet à la maison blanche d’être leader devant le club blaugrana.

