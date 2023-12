Classement FIFA: l’Argentine toujours en tête, le Brésil chassé du podium, Haïti perd une place

​

Classement FIFA: l’Argentine conserve sa première place, le Brésil rétrogradé, Haïti perd une place.

La FIFA a dévoilé ce jeudi 30 novembre 2023 son classement des meilleures nations de football. L’Argentine, championne du monde en titre, conserve sa première place devant la France qui reste deuxième. Le Brésil qui n’est pas à son niveau depuis quelques matchs a été chassé du podium et est passé de la troisième à la cinquième place. Malgré le très bon parcours du Portugal aux éliminatoires de la coupe d’Europe, l’équipe de Cristiano Ronaldo perd une place et est figurée en septième position. Concernant la sélection nationale haïtienne, elle a perdu une place et se trouve en 89e position du classement.

En effet, la victoire de l’Argentine devant le Brésil permet aux coéquipiers de Lionel Messi de conserver la première place devant la France pour seulement dix points. L’Albiceleste a 1855 points tandis que les Français comptent 1845. Les bleus ont raté l’occasion de chiper la première place aux argentins à cause de leur nul effectué contre la Grèce (2-2) pendant la dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Europe.

Le Brésil qui n’a pas remporté la moindre victoire lors de ses quatre derniers matchs (trois défaites et un nul) a été chassé du Podium par l’Angleterre et rétrogradé à la cinquième place. Les Anglais sont pour l’instant troisième tandis que la Belgique est quatrième. Le Brésil devrait se redresser l’année prochaine pour espérer retrouver le podium.

À la grande surprise, le Portugal qui a remporté toutes ses rencontres depuis sa dernière élimination à la coupe du monde a perdu une place. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont actuellement septième. Toutefois, la Seleçao n’a pas joué avec de grandes nations de football lors de ses dix derniers matchs.

Quant à Haïti, le pays a perdu une place et est rétrogradé à la 89e place. Les grenadiers n’ont pas joué la moindre rencontre depuis octobre dernier et sont restés sur six matchs sans victoire. La dernière victoire de l’équipe haïtienne remonte au 25 juin dernier contre le Qatar (2-1).

L’Italie est en neuvième position, les États-Unis sont douzième, l’Uruguay qui a battu de façon consécutive le Brésil et l’Argentine a gagné quatre places et se retrouve en onzième position. Le Maroc est treizième et est le pays le mieux classé de la zone Afrique. La République dominicaine est 151e, l’équipe de Saint-Marin ferme ce classement à la 210e place.

