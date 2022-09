Claude Joseph et des chefs de gangs interdits d’entr?e en R?publique dominicaine : les premi?res r?actions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien s?nateur de l’Artibonite Youri Latortue a condamn? avec la derni?re rigueur la d?cision de l’?tat dominicain. En interview au journal, ce jeudi, l’ancien parlementaire, qui a soulign? ses divergences politiques avec l’ex-chancelier, d?clare que le d?cret est r?voltant. <>, a fustig? Youri Latortue, demandant ? l’?tat ha?tien de corriger cette situation le plus vite possible.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.