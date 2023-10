Claude Joseph réagit aux propos de l’ambassadeur dominicain l’accusant d’être derrière le canal sur la Rivière Massacre

​

Claude Joseph répond aux déclarations de l’ambassadeur de la RD en Haïti l’accusant d’être le principal auteur du canal sur la Rivière Massacre.

L’ancien ministre haïtien des affaires étrangères, Claude Joseph, dans une interview accordée à Juno7, répond à l’ambassadeur de la République dominicaine en Haïti Faruk Miguel l’accusant d’être le principal auteur des travaux de canalisation sur la rivière Massacre. L’ancien chancelier haïtien a démenti cette information et a qualifié de menace les propos du diplomate dominicain.

“Je crois que cette déclaration est une campagne d’intimidation et de provocation remplie de menaces. Les ultranationalistes dominicains lancent beaucoup de menaces contre moi estimant que je suis l’auteur de cette crise actuelle”, a déclaré Claude Joseph, soulignant qu’il a toujours défendu les intérêts d’Haïti sans jamais chercher à entraver les relations entre les deux pays lorsqu’il était ministre des affaires étrangères et premier ministre.

“Je pense que c’est malheureux ce genre de déclaration”, a-t-il dit. “Effectivement, lorsque j’étais ministre des affaires étrangères et premier ministre, tout le monde savait la bataille que j’ai mené pour faire avancer le travail. J’ai résisté aux pressions des dominicains qui avaient demandé de stopper les travaux de canalisation sur la rivière Massacre. Avec moi les travaux n’ont pas stoppé mais ils ont été arrêtés après l’assassinat du président Jovenel Moïse”, a ajouté le responsable du parti EDE.

Claude Joseph a indiqué qu’il ne cédera pas aux menaces et à l’intimidation des dominicains. “Le canal sur la Rivière Massacre est plus qu’un canal d’irrigation. C’est un canal de la résistance, de la dignité, c’est un symbole de fierté”, a-t-il dit avant de conclure qu’il continuera d’apporter sa solidarité à la population du département du Nord-est.

Faruk Miguel a fait savoir jeudi dernier que Claude Joseph est l’auteur principal des travaux de canalisation sur la rivière Massacre. “En tant qu’ambassadeur, j’ai appelé le ministère des Affaires étrangères et j’ai aussi appelé la primature, comme on appelle là-bas le bureau du premier ministre, j’ai rencontré les autorités et elles m’ont expliqué qu’il s’agissait d’un travail privé et d’une initiative que Claude Joseph développait”, a-t-il affirmé.

