Claude Joseph r?unit des milliers de jeunes au Karibe

Des milliers de participants, majoritairement des jeunes, ont pay? de leur pr?sence ? l’h?tel Karibe le samedi 3 septembre 2022. La convocation a ?t? l’initiative du parti politique Les Engag?s pour le d?veloppement (EDE), proche de l’ancien Premier ministre a.i. et chancelier ha?tien Claude Joseph. Il s’agissait pour cette nouvelle structure politique d’inviter les participants ? <>. Gilson Fran?ois, Sterline Civil, Job Ber?on sont les diff?rents cadres du parti qui sont intervenus successivement pour appeler l’assistance ? s’engager, ? s’impliquer politiquement dans les prochaines batailles du parti EDE.

Le secr?taire g?n?ral du parti, le Dr Om?ga Ch?ry, a invit? les membres de l’assistance ? converger leurs engagements en faveur d’une cause, ? savoir la <>. <>, soutient le Dr Ch?ry.

Dans son intervention, l’ancien Premier ministre a.i. Claude Joseph s’en est pris aux politiciens traditionnels, ? ceux qui pronaient <>, ? ceux qui refusent aux pr?sidents ?lus d’achever leur mandat, ? ceux qui ne peuvent prendre le pouvoir que par les gouvernements de transition, etc. Poursuivant la rh?torique qu’il ?pouse depuis plus d’un an, l’ancien chancelier n’a pas rat? l’occasion de r?affirmer son opposition aux racistes et ultranationalistes dominicains. <>, a fait remarquer Claude Joseph.

La nouvelle structure politique EDE en est ? son deuxi?me rassemblement public. Le Nouvelliste a contact? l’ancien Premier ministre par int?rim Claude Joseph pour en savoir davantage sur ce parti politique, ses aspirations et ses projets. Selon ce dernier, EDE est un <>. <>, a indiqu? Claude Joseph.

Quel est le projet de EDE ? Participer aux prochaines ?lections ? Claude Joseph nuance. <>, a-t-il soutenu. L’ancien chancelier a ?galement r?pondu ? la question sur la possibilit? qu’il se porte candidat ? la pr?sidence lors des prochaines ?lections. <>, a fait savoir Claude Joseph, qui a ?t? Premier ministre par int?rim de Jovenel Mo?se pendant environ trois mois.