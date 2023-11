Claude Joseph salue le courage de Mirlande Hyppolite Manigat pour sa position

​

Le Président du Conseil Stratégique du Parti politique EDE, Claude Joseph félicite la Présidente du HCT, Mirlande Hyppolite Manigat pour son courage en déclarant la fin de l’accord du 21 décembre 2022.

À travers une lettre adressée à la Présidente du Haut Conseil de la Transition, Mirlande Hyppolite Manigat, le Président du Conseil Stratégique du Parti politique Les Engagés pour le Développement (EDE), Claude Joseph lui présente ses compliments et félicitations pour avoir eu le courage d’admettre publiquement, le 1er novembre 2023 sur les ondes de Radio Kiskeya, la fin, en date du 7 février 2024, de la période de transition dirigée par le docteur Ariel Henry.

Selon l’ancien ministre des affaires étrangères, cette prise de position de Madame Manigat correspond à une interprétation sincère et indiscutable de l’article 20 de l’accord du 21 décembre 2022, qui dispose que les signataires du Consensus conviennent que la période de la transition englobera les nouvelles élections générales qui se tiendront en 2023 et l’entrée en fonction d’un Gouvernement nouvellement élu le 7 février 2024.

Soulignant les attributions du HCT qui consistent à contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics, favoriser le dialogue national, s’assurer de la crédibilité et de l’intégrité du processus électoral en participant au choix des conseillers électoraux, entre autres, l’ancien premier ministre par intérim Claude Joseph précise qu’à sa connaissance, le HCT n’a pas participé aux importantes nominations que le Gouvernement en place a récemment effectuées à la Banque de la République d’Haïti, à l’Office National d’Assurance-Vieillesse et à l’Autorité Aéroportuaire Nationale.

De plus, le Président du Conseil Stratégique du Parti politique EDE, croit que le HCT n’a été associé à aucune démarche visant le remaniement du gouvernement soulignant que le Conseil n’est non plus impliqué dans aucune initiative qui concernerait la mise en branle du processus électoral. “Ce ne sont là que des illustrations du non-respect manifeste des attributions du HCT, ce qui met également en lumière la volonté de Ariel Henry de le marginaliser” poursuit-il dans la lettre.

Considérant l’arrivée prochaine de la date du 7 février 2024, Claude Joseph invite la Présidente du Haut Conseil de la Transition de continuer à faire montre du sens de l’histoire et à lui mettre du côté du droit et des principes.

Toujours dans sa lettre, en qualité de Présidente d’une institution étatique, Claude Joseph souligne que Madame Manigat est investie de la responsabilité morale, politique et historique de garder la ligne qu’elle a tracée lors de sa déclaration sur les ondes de Radio Kiskeya, de ne cautionner aucune initiative politicienne ayant pour but d’aider Ariel Henry à se perpétuer illégalement et illégitimement au pouvoir, mais d’accompagner toute dynamique politique sincère et patriotique visant à combler le vacuum politique qui aura lieu à partir du 7 février 2024.

