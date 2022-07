Clinton Beno?t, l’?ternel rempla?ant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Originaire de Jacmel, Clinton Beno?t, qui f?tera son 49 anniversaire le 20 juillet prochain est de ceux qui naissent avec la musique dans le sang. D?j? sur les bancs de l’?cole, il se rappelle qu’il gratifiait ses camarades de classe et ses professeurs de ses prestations musicales. Cependant c’est au sein du groupe ? tendance salsa Trak, ? P?tion-Ville, que le public le d?couvre vers 1996 ? travers le morceau Anacaona. <>, explique Clinton Beno?t encore flatt? par cet heureux souvenir.

Suite ? ce succ?s, le “ti flan? salsa a”, comme on l’apostrophait ? cette ?poque, se voit offrir une opportunit? en or. Fabrice Rouzier fait appel ? lui pour Mizik Mizik en 1999. Il accepte avec enthousiasme, car mis ? part qu’il est un des fans du groupe, il peut aussi continuer ? honorer ses engagements avec Trak sans probl?me. On le trouve ainsi sur l’album Blakawout, notamment sur le morceau “Sonia”. <>, d?clare-t-il citant all?grement ses diff?rents coll?ges dont K?k? B?lizaire, Fabrice Rouzier, Rolls Lain? dit Roro, Mamane Absolu etc .

L’?pisode Mizik Mizik se termine en ao?t 2001. En tourn?e avec le groupe aux ?tats-Unis, un des musiciens d?cide de ne plus retourner au pays. Cette d?fection occasionne des petits p?pins pour le renouvellement des visas des autres membres. Le bruit court que l’on risque ne plus leur accorder d’autres visas si cela se reproduit. Pourtant au prochain voyage, un autre choisit de rester chez l’oncle Sam. Face ? cette situation et sentant un refus lui pendre sur la t?te comme une ?p?e de Damocl?s, il se r?sout ? rester aussi. Comme dit le proverbe cr?ole,”Baton ou genyen se avel ou pare kou”. S’il ne maudit pas ce choix qu’il a fait ? une ?poque bien d?termin?e de sa vie, il ressent n?anmoins un certain pincement au coeur aujourd’hui encore. <>, avance-t-il l’air sinc?re.

Alors qu’il commence ? prendre ses marques dans la Grande Pomme, quelques mois plus tard, des membres de D-Zine font appel ? lui. Gazman vient de jeter l’?ponge et il leur faut un rempla?ant. Apr?s n?gociations, il signe un contrat avec les responsables et d?m?nage ? Miami o? ?volue le groupe. Il y reste ? peu pr?s un an. On le retrouvera sur l’album “Zanmi” sur des morceaux tels que “Si jamais”, “Plakatap”. Mais la collaboration, tr?s fructueuse au d?part, s’ach?ve.

Sit?t la page D-Zine tourn?e en 2002, il retourne sur New York pour rejoindre la bande ? Phantoms apr?s le d?part de King Kino. <>, avoue Clinton.

N?anmoins en 2007, il forme Clinton and the 42and street band dans l’id?e de d?velopper un nouveau concept, le Funky Konpa qui pour lui, est un m?lange de Compas direct et de Rock and roll. <>, explique Clinton. L’album ?ponyme sort en 2010, mais cependant, le projet ne fait pas long feu. D’une part, le chanteur am?ricain Acey Stade, son compagnon de sc?ne, devenu tr?s populaire de son c?t?, a pr?f?r? se concentrer ? ses activit?s. D’autre part, son enthousiasme avait pris un coup.>> J’?tais un peu d?courag? par le manque de support de la part de mes compatriotes. Certes ceux qui se connaissaient en musique comprenait le travail et la vision, mais la grande majorit? trouvait ce nouveau son trop ?lectrique ? leur go?t. De plus, le Funky Konpa s?yait beaucoup plus ? des concerts qu’? des bals, or c’est ce qui pr?domine”, d?clare Clinton Beno?t.

Vers 2012, il reprend le micro avec Dola Mizik, Jean Max Valcourt ayant fait appel ? lui pour succ?der ? Armstrong Jeune. Avec la bande, il chante sur l’album “New York Times”, mais encore une fois, ne tarde pas ? clore l’exp?rience. <>

Revoir les priorit?s

Bien qu’il m?ne de plein front sa vie d’artiste, Monsieur Beno?t a toujours ?t? convaincu que se former ?tait une priorit? s’il voulait vraiment s’en sortir, pouvoir subvenir ? ses besoins et ? ceux de sa famille. S’il essaie de faire les deux en m?me temps, il se rend compte que ce n’est pas ?vident. “D?s fois, je devais prendre la route imm?diatement apr?s un bal ? New York pour aller suivre mes cours ? l’Universit? de Philadelphie”, raconte le chanteur. “?tre musicien exige beaucoup de sacrifices. Si on veut aussi ?tudier en m?me temps, l’un ou l’autre de ces deux va en p?tir ? coup s?r”, reconna?t Clinton Beno?t qui a du mettre sa carri?re en veilleuse.

? pr?sent, l’artiste qui est d?tenteur d’un master en criminal justice (2013) et d’un master en travail social (2015), est un th?rapeute. ?tabli ? New York, il travaille aussi comme un officier de police. S’il continue ? chanter, il ne le fait que de mani?re sporadique, rien que pour le plaisir. En 2017, il pr?tait main forte au mythique Tabou Combo, Shoubou ?tant gravement malade. On le retrouvait sur sc?ne avec Magnum Band l’an dernier pour leur 45e anniversaire aussi bien que cette ann?e dans le cadre de la soir?e baptis?e 46/36. Depuis quelque temps, il se focalise surtout sur Krey?l Alternative, une initiative qui vise ? rendre hommage ? certains grands noms de la musique ha?tienne ? travers des chansons. On lui doit notamment le morceau “”Tambour Battant” en l’honneur de Z?kl? et “Tante Nini” qui salue le talent de Boulo Valcourt et du Caribbean Sextet. Un prochain d?di? au Magnum Band est aussi en pr?paration affirme le chanteur qui promet aussi une nouvelle chanson pour bient?t.

? entendre parler Clinton Beno?t, on comprend qu’il garde la qui?tude de ceux qui savent qu’ils ont fait les choix qu’il fallait. La musique, il la ch?rit mais il n’en fait pas son ma?tre. S’il a rarement ?t? dans les 11 de d?part sur le terrain du HMI, il ne s’en formalise point. <>, confie-t-il. Par ailleurs, ces seconds r?les viennent aussi avec leur part de complications. <>, rappelle l’artiste qui insiste sur l’unicit? et l’originalit? de chaque personne.

Ce grand fan de Metallica et des Backstreet Boys, garde le meilleur de chacune des exp?riences qu’il a faites. “Quand tu as c?toy? de telles l?gendes sur sc?ne, je ne crois pas qu’il puisse y avoir de meilleurs souvenirs” avance Clinton. Aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique il dira : <>