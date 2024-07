Clôture réussie pour le Salon Made in Haiti Expo 2024 : engagement et excellence récompensés

​

​

Clôture de la première édition du salon MADE IN HAITI EXPO: une célébration de la production haïtienne et de la responsabilité sociale des entreprises.

Après le succès retentissant de la première édition du salon MADE IN HAITI EXPO, qui s’est tenue le samedi 13 juillet au Centre de Convention El Rancho, un cocktail de clôture a été organisé le 18 juillet pour honorer les divers sponsors et exposants. Cet événement a marqué une étape importante dans la promotion de la production haïtienne, couronné par une série de récompenses distribuées à plusieurs participants grâce à un tirage au sort.

Parmi les prix notables offerts, un billet aller-retour PAP – Miami, généreusement fourni par Sunrise, et une génératrice Denyo, offerte par Auto-Meca, ont été très appréciés. En plus de ces prix, une contribution de 300,000 gourdes a été attribuée aux institutions Canado Technique et Haïti Tech, visant à soutenir les jeunes étudiants de ces établissements.

Les entreprises BRANA, Plastech Haïti, et Farmatrix ont été distinguées par le “Prix d’entreprise socialement responsable” pour leur engagement exceptionnel en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cette distinction valorise leurs efforts significatifs en faveur du développement durable et la promotion des valeurs éthiques dans leurs opérations.

Présent lors de ce cocktail, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. James Monazard, a souligné l’importance d’un dialogue permanent entre le secteur privé et le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et renforcer le contrôle de la qualité des produits sur le marché, garantissant ainsi la protection des consommateurs. Il a réitéré la détermination du gouvernement de Garry Conille à assurer un environnement sécurisé propice aux investissements privés locaux et étrangers.

Emmanuel Grégory Morissette, Directeur Exécutif de EGM Strategy & Management et Coordonnateur Général de MIH Expo, a déclaré que les événements de EGM mettent particulièrement l’accent sur la Responsabilité Sociale des Entreprises. “L’idée est d’avoir de la valeur partagée avec la communauté et l’environnement immédiat”, a-t-il affirmé, en mettant en lumière les bourses d’étude offertes aux écoles Canado-Technique et Haïti Tec pour soutenir les futurs techniciens, électromécaniciens, et ingénieurs du pays.

Organisé par EGM Strategy & Management en partenariat avec l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) et le Ministère du Commerce, avec le soutien de sponsors officiels tels que BRANA, Brasserie la Couronne, et la Société du Rhum Barbancourt, le salon MADE IN HAITI EXPO 2024 s’affirme comme un événement phare pour célébrer et promouvoir les produits haïtiens tout en soulignant l’importance de la responsabilité sociale dans le monde des affaires.

À lire aussi:

Lionnel Lazarre nouveau porte-parole adjoint de la PNH