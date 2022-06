Cocktail-d?bat au Karibe avant la foire Livres en folie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Exit donc les restrictions li?es ? la pand?mie de Covid-19. Livres en folie renoue graduellement avec les bonnes habitudes. Avant de retrouver son public, quoiqu’en format r?duit le jeudi de la F?te-Dieu, la plus grande foire litt?raire du monde francophone de la Cara?be a convi? les acteurs de la grande chaine du livre ? un cocktail-d?bat Karibe ? l’h?tel ce 14 juin, soit deux jours avant la grand-messe. Louis Philippe Dalembert et Pierre-Raymond Dumas, invit?s d’honneur et intervenants, ont ?chang? durant plus de 90 minutes autour de la litt?rature, avec comme facilitatrice et mod?ratrice Emmelie Proph?te Milc?, ?crivaine, ministre de la Culture et de la Communication. Devant un public tr?s attentif, Louis Philippe Dalembert, finaliste du prix Goncourt 2021, et Pierre-Raymond Dumas, critique litt?raire et chroniqueur tr?s prolifique ont fait part de leurs pr?f?rences, leurs go?ts, leurs oeuvres, leur ouverture ou non sur le monde, la toile de fond de leurs oeuvres, etc.

Ce cocktail-d?bat a ?t? ?galement l’occasion pour l’assistance de lier connaissance avec Maurice L?once, 101 ans, po?te et doyen des auteurs en signature ? Livres en folie. Ce centenaire, dont la vigueur, l’?loquence et la lucidit? tranchent avec son ?ge, signera ses <> ? la 28e ?dition. En lever de rideau du cocktail-d?bat, Maurice L?once n’a pas cach? sa fiert? et son <> de prendre part ? cette manifestation litt?raire. <>, a d?clar? le patriarche. En plus d’?tre po?te, Maurice L?once, surnomm? le doyen des po?tes de la Grand’Anse, est ?galement ?ducateur et footballeur ? J?r?mie.

Frantz Duval, le r?dacteur en chef du Nouvelliste, s’est r?joui de la pr?sence des invit?s d’honneur, auteurs en signature, ?diteurs, journalistes et tous les acteurs de la cha?ne du livre, au cocktail de lancement de la 28e ?dition. En d?pit du fait que le public sera re?u en format r?duit, M. Duval a souhait? la bienvenue et une bonne participation ? ceux qui feront le d?placement le jour-J. Il a, dans la foul?e, rappel? que les ventes en ligne, ayant d?but? depuis le 13 juin, vont se poursuivre jusqu’au 19 juin 2022 sur le www.livresenfolie.com

Pour sa part, Guy Supplice, de la Unibank, s’est r?joui du fait que, depuis 28 ans, Livres en folie permet de mettre en valeur le travail des auteurs. <>, a fait remarquer M. Supplice. <>, a ajout? Guy Supplice, qui n’a pas manqu? de souhaiter bon succ?s aux auteurs et bonne participation au public.