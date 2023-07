Collinx Mondésir devient le premier haïtien “Adobe Community Expert”

​

​

Collinx Mondésir devient le premier haïtien à être choisi comme “Adobe Community Expert”.

Collinx Mondésir, âgé de 31 ans, devient le premier haïtien “Adobe Community Expert”. Il a été choisi après avoir participé à Adobe Max en octobre 2022 à Los Angeles. Il aura pour mission de supporter, d’inspirer et de guider la communauté globale d’Adobe, a-t-il dit lors d’un échange avec Juno7 au cours duquel il a détaillé le programme Adobe Max et Adobe Community Expert, tout en révélant ses objectifs fixés dans le cadre de cette nouvelle expérience.

En effet, Collinx Mondésir a exprimé son contentement après avoir été choisi comme Adobe Community Expert. Il croit que son histoire peut inspirer les plus jeunes. “Je suis extrêmement heureux mais surtout fier de moi-même. De simples croquis sur papier, en passant par des dessins sur Microsoft Paint pour maintenant être Adobe Community Manager, j’ai fait du chemin et je suis convaincu que mon histoire va inspirer beaucoup d’autres derrière moi”, a-t-il déclaré.

Le nouveau Adobe Community Expert a également raconté comment il avait été choisi. “Mon processus de sélection a pris presque 1 an. J’ai appliqué après avoir participé à Adobe Max en octobre 2022 à Los Angeles. J’ai d’abord rempli un formulaire de manifestation d’intérêt, ensuite j’ai été contacté pour justifier mon expertise et démontrer que mon profil est approprié et enfin j’ai passé une interview avec la Directrice de programme”, a-t-il rappelé.

Collinx Mondésir aura beaucoup de travaux à faire. Sa principale mission c’est de supporter, d’inspirer et de guider la communauté globale d’Adobe. “Il y a une plateforme où se trouve tous les Community Expert. Cette plateforme est là pour monitorer le travail des membres. En tant que créatifs, on dispose d’une panoplie d’outils pour accomplir cette tâche tout en restant nous même”,a-t-il dit.

Par ailleurs, le licencié en psychologie a aussi expliqué de quoi il s’agit lorsqu’on parle de Adobe Max et Adobe Community Expert. Selon ses explications, Adobe Max est l’un des plus grands événement réalisé par ADOBE qui rassemble des créatifs dans le monde entier pour découvrir les nouveaux produits d’Adobe, faire du réseautage et apprendre tandis que Adobe Community Expert est un programme d’Adobe qui donne Notoriété à des Experts qui utilisent les produits d’Adobe afin de guider, inspirer et supporter sa communauté créative mondiale.

Le concerné fixe déjà certains objectifs dont l’impact qu’il veut faire dans ce secteur en aidant les graphistes /créatifs à mieux se positionner, à aller vers d’autre marché, a-t-il indiqué. “Le plus important en œuvrant pour influencer positivement la façon dont nous communiquons visuellement en Haïti”, a-t-il ajouté.

Collinx Mondésir est âgé de 31 ans. Il est marié et père d’une fille. Il a une Licence en psychologie, il est graphiste senior (environ 15 années d’expériences). Il est aussi un Stratège de Marque, Entrepreneur (Co-fondateur de Collabo Branding). Il a plusieurs cordes à son arc. Il est écrivain,poète, musicien, chanteur, créatif à plein temps. Il a aussi fait savoir qu’il est un acteur de changement positif (positive change maker). “J’œuvre pour un monde meilleur où les besoins de l’humanité et des communautés sont adressés”, a-t-il lâché.

En savoir plus:

Le staff management de Rutshelle Guillaume annonce le décès de sa maman