Colloque ? Paris sur les liens entre esclavage et ?conomie

? l’initiative du minist?re fran?ais des Finances, de la Fondation pour la m?moire de l’esclavage et du Comit? pour l’histoire ?conomique et financi?re de la France, l’objectif phare de ce colloque est d’?tablir un ?tat des lieux de la recherche sur les multiples formes de travail servile et sur les liens entre esclavage et ?conomie. ? l’invitation de la Fondation pour la m?moire de l’esclavage, l’historienne Gusti-Klara Gaillard, professeure ? l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, si?ge au conseil scientifique de ce colloque. Elle a pr?sid? la s?ance portant sur <>. La question de l’indemnisation des propri?taires d’esclaves dans divers empires coloniaux ?tait au coeur de cette s?ance d’apr?s le programme, accessible en ligne, du colloque qui ?tait retransmis via la plateforme Zoom.

Nouvelle publication autour de la dette de l’ind?pendance

Gusti-Klara Gaillard a publi?, dans les colonnes du Nouvelliste, en ao?t dernier, l’article <>. Gaillard participe aussi aujourd’hui, aux c?t?s de l’historien, de regrett?e m?moire, Marcel Dorigny, de l’ing?nieur et auditeur financier Jean-Claude Bruffaerts et du g?ographe Jean-Marie Th?odat, au collectif d’auteurs du tout nouvel ouvrage <>. L’?conomiste fran?ais Thomas Piketty en est le pr?facier et l’?conomiste ha?tien Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti, en propose une riche introduction. Propos? aux visiteurs du Salon du livre ha?tien ? Paris d?but d?cembre, l’ouvrage est aussi accessible sur le site de l’?diteur H?misph?res ; il sera disponible dans nos librairies au d?but de l’ann?e prochaine. De prochains d?veloppements scientifiques sur la question de la dette de l’ind?pendance sont donc annonc?s ; Le Nouvelliste y est d?j? attentif.