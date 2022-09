Comme en 2020, <>, s’alarme un analyste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plus d’une semaine apr?s la d?cision de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) d’injecter d’ici la fin de l’exercice fiscal, 150 millions de dollars am?ricains sur le march? des changes ? un taux plus bas que celui de l’informel, d’augmenter de 2 % le coefficient de r?serves obligatoires, faisant passer de 51 ? 53% le taux de r?serves obligatoires sur les d?p?ts en devises, dont seulement 12.5% sont libell?es en gourdes, et la publication de la circulaire 114-3, modifiant celle 114-2, r?partissant les dollars provenant des transferts pay?s en gourdes et r?gulant les transferts de la diaspora, de relever les taux des bons BRH de 4 ? 6 %, de 6 ? 8 %, de 10,25 ? 14 % sur les maturit?s de 7, 28 et 91 jours en vue de centraliser les op?rations de change au sein du syst?me bancaire afin de faire s’appr?cier la gourde, l’histoire tend ? se r?p?ter, a confi? ? Le Nouvelliste un observateur avis?, mercredi 31 ao?t 2022.

Il y a une paralysie en cours du march? formel des changes. Les importateurs et autres acheteurs, en mode pause, attendent la fin de la baisse du dollar par rapport ? la gourde. Les banques, qui parviennent ? peine ? vendre leurs portions de dollars venant des transferts, h?sitent ? acheter d’autres vendeurs. Elles sont astreintes ? la r?gle de ne garder aucune position de change de fin de journ?e. <>, a rappel? cet observateur.

Pour le moment, parall?lement, il y a un <>, a expliqu? cette source, notant que << d'octobre ? juillet de cet exercice fiscal, les ventes totales de devises des banques n'ont repr?sent? que 30% du march?! Les 70% restants sont donc servis par <>.

Pour cet observateur, la <>. Car, autrement ils ne seraient pas en mesure de payer leurs salari?s, a-t-il soulign?, tout en craignant, en d?pit de la bonne volont? affich?e, une <>.

<< La BRH, a indiqu? un observateur, ne sert les p?troliers que tr?s partiellement, les for?ant ? acheter une partie significative de leurs devises dans ce m?me march? informel, alors que la diff?rence entre le taux informel et celui de la BRH n'est m?me pas prise en compte dans le calcul de la subvention (les <>) qui leur est due par l’?tat. Cette subvention, a poursuivi ledit observateur, reste souvent en compte ? payer en gourdes, perdant rapidement de la valeur quand la gourde se d?pr?cie.

Paup?risation, comme en 2020

Cet analyste observe une autre constante, la paup?risation, comme en 2020. <>, a-t-il fait remarquer. <>.

Il y a en revanche ceux qui s’enrichissent.

De fait, il y a <>, a soulign? cette source dans son analyse de l’impact des interventions de la BRH en termes de vente de dollars.

<< Les autres mesures (r?serves obligatoires et autres) n'auront ? mon avis aucun impact notable sur l'atteinte de l'objectif vis?, sinon que de compliquer le job des banques, qui n'auront pas connaissance du montant des devises qu'elles pourront utiliser apr?s les ponctions arbitraires de la BRH, permises par la 114-3. La t?che affect?e ? des maisons de transfert de jouer le r?le de r?gulateur des sous-agents est compliqu?e. <>, a-t-il confi?.

La signature de l’accord MEF-BRH-UCREF, en dehors d’autres b?n?fices d’un tel accord en mati?re de respect des exigences du GAFIC, aura probablement peu d’impact sur le change, pr?voit cet observateur.

<>, a indiqu? cet observateur.

Le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, avait annonc?, ? c?t? de l’injection de 100 ? 150 millions de dollars sur le march? des changes d’ici la fin de l’exercice fiscal le 30 septembre, qu’il a ?t? d?cid?, au plus haut niveau de l’?tat, de mettre de <> sur le march? des changes, de rapprocher et de maintenir le taux de change du march? informel de celui du march? formel, en conf?rence de presse, le lundi 22 ao?t 2022.

<>, avait-il pr?venu. <>, avait assur? Jean-Baden-Dubois, qui a d?gain? des menaces.

Vers l’?clatement de la <>

<>. Quant aux pertes de change que risque de provoquer l’effet balan?oire sur le march? des changes pour les petits porteurs et d’autres qui font de la sp?culation, comme on l’avait vu il y a deux ans, le gouverneur de la BRH a assum?. <>, avait-il averti, brandissant la d?fense du <> comme la boussole de ses actions.

Entre-temps, le taux de la BRH est pass? de 126, 96 gourdes pour 1 dollar le 22 ao?t ? 115, 88 gourdes pour 1 dollar le 31 ao?t 2022. La BRH a aussi fait plusieurs injections sur le march? des changes depuis le 22 ao?t 2022.