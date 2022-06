The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Attaque ? main arm?e contre l’APN, un mort ? ajouter ? une longue liste de morts. Comme si de rien n’?tait.

Le parquet de Port-au-Prince vandalis?. Des dossiers et des v?hicules vol?s. Les tribunaux et services judiciaires sont pri?s d’aller s’installer ailleurs. Peut-?tre s’installeront des d?plac?s des quartiers de Martissant ou de la Croix-des-Bouquets (faut-il bien qu’ils trouvent un logement) dans les locaux r?quisitionn?s par les gangs. Comme si de rien n’?tait.

La rue et quelques articles en parlent : des femmes se nourrissent aux produits alimentaires pour chats. Cela donnerait des fesses rondes qui attirent le regard des hommes. …. . Quand ces femmes passent dans les rues, on les appelle <>. <> ou pas, pr?carit? oblige, se trouver un homme est une affaire urgente… Des consommatrices en meurent ou tombent malades. La rue en parle, en rit. Pas le minist?re de la Sant?. Existe-t-il seulement un minist?re de la Sant? ? Ici, il y a tant de choses qui n’ont gard? que leur nom. Ici le nom des choses a remplac? les choses. Comme si de rien n’?tait.

Un homme grossier et pas ? sa place dans un ?tablissement scolaire lance des mots inacceptables ? une ?l?ve. Cela est capt? par les m?dias. Il y a des mots inacceptables et cela appelle ? la sanction. Au bout d’une proc?dure br?ve, trop br?ve, le minist?re de l’Education nationale ferme l’?tablissement. La mesure est radicale. Sanctionner l’individu, plus que normal. Forcer l’?tablissement ? obtemp?rer s’il n’a pas r?pondu aux exigences du minist?re. Mais fermer l’?tablissement : les profs au ch?mage, les parents aux abois, le sentiment d’une concurrence d?loyale entre ?tablissements priv?s. Et tout le corps de l’institution n’est sans doute pas coupable. Un contr?le constant, un meilleur service d’inspectorat et des campagnes autour du n?cessaire respect des droits des ?l?ves auraient ?t? plus efficaces. Moins voyantes, mais plus efficaces. Pendant ce temps, dans de nombreuses ?coles priv?es et publiques : trafics sexuels, punitions corporelles, violences verbales, pr?jug?s, harc?lement, pros?lytisme religieux dans les ?coles publiques, stigmatisations, le lot courant de milliers d’?l?ves. Comme si de rien n’?tait.

On parle d’une ?ni?me mission des Nations Unies. Il y en a d?j? eu combien ? Qui ont servi ? quoi ? Le souvenir le plus durable reste le chol?ra. Les missions des Nations Unies enrichissent leurs chefs, sp?cialistes en d?clarations offensantes et incongrues. La palme ? madame La Lime ! Apr?s tout, n’importe qui, sauf les pauvres dans les quartiers populaires, peut tout dire ici, tourner avec les mots les choses en leur contraire. Comme si de rien n’?tait.

<>, ?crivait le grand po?te Gaston Miron. Aujourd’hui, la d?politisation de la r?ception des oeuvres litt?raires est devenue une constante dans la r?ception. Tout se ressemble et tout se vaut. Plus que jamais tout voum est do. Et pourtant plus que jamais les gens qui ?crivent ne disent pas et n’?crivent pas les m?mes choses. Mais nous avons appris ? enterrer les diff?rences… Comme si de rien n’?tait.