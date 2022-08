The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au Rassemblement des D?mocrates, Nationaux, Progressistes (RDNP), nous avons des raisons — fond?es sur nos convictions id?ologiques, notre vision globale de l’organisation de la soci?t? — d’?tre habit?s par une farouche d?termination de transformer la Terre natale en Terre promise et de vouloir, pour cela, prendre la direction du chemin et des chantiers des esp?rances concr?tes. Rien que pour lib?rer les citoyennes et citoyens de leur mal ?tre existentiel, du fardeau de leur nationalit?, port?, d?sormais, ? travers le monde, comme un deuil. En dehors de ce r?gne de calamit?s, d’horreurs, de terreurs, ?tabli par les gangs arm?s, ces <> ? savates et ? cravate, ? bannir, il est imp?ratif de redonner, ? tous, le go?t, la fiert?, d’?tre des Ha?tiennes et Ha?tiens, ? faire valoir partout et en tout temps.

Nous avons la l?g?ret? de croire que les mis?res, les naus?es, les d?couragements, les iniquit?s, les atrocit?s, affront?s par nos soeurs et fr?res au pays, ne traversent pas les fronti?res de notre territoire et qu’ils peuvent trouver un refuge paradisiaque dans la migration, l’exode d?brid? vers les grandes villes ?trang?res. Bien au contraire, ils luttent dans leur exil forc?, leur d?paysement, pour ?luder la poursuite obstin?e de ces malheurs, objet de leurs stigmatisations, d?ceptions, frustrations dans la quotidiennet? de leur existence. Comme s’il s’agissait d’une guigne, d’une mal?diction, d’un destin fatal !

Le calvaire de nos compatriotes, pour avoir un livret de passeport dans les consulats d’Ha?ti dans certaines villes ?trang?res, renvoie leur corps et leur ?me dans la d?tresse de leur terre natale. Comme si l’?tat ha?tien devait, dans ses repr?sentations ? l’ext?rieur, afficher son insouciance, son irresponsabilit? et son m?pris face au sort de ses ressortissants. Ces expatri?s doivent affronter des coupures d’?lectricit?, des ruptures de connexion ? l’internet, les changements intempestifs de responsables et le d?sordre des p?riodes d’interr?gne, sans compter les gymnastiques des racketteurs attir?s par l’app?t du gain. En d?pit des structures modernes, facilit?s techniques, avanc?es technologiques disponibles et accessibles dans ces grandes villes.

Il arrive que ces compatriotes expatri?s doivent incessamment voyager, remplir parfois certaines formalit?s li?es ? la r?gularisation de leur statut et se retrouvent ainsi dans l’impasse, rong?s par la peur, l’impatience, le d?sespoir, le d?go?t d’?tre ressortissant de pareil pays.

Au RDNP, comment pourrions-nous abdiquer notre volont? de <> et par voie de cons?quence, changer l’image projet?e par l’?tat sur nos expatri?s et l’ensemble de la population ! Comment ne pas appeler inlassablement les Grenadiers, Guerriers de lumi?re, Magistratures morales ? se rassembler pour faire front commun contre les conspirateurs nationaux et ?trangers qui travaillent ? la d?ch?ance du pays, ? l’effondrement de la soci?t? ha?tienne !

Pour nos A?eux, pour nos enfants, aucun sacrifice n’est trop grand !

Ensemble, ensemble, ensemble, jusqu’? la victoire finale.

Met men, pran desten nou an men

Eric Jean Baptiste

Secr?taire G?n?ral du RDNP