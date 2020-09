En vue de dynamiser les acteurs impliqués dans l’atteinte du quatrième Objectif de développement durable (ODD) qui consiste à améliorer la qualité de l’éducation, le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) et le Programme des Nations unies pour le développement et leurs partenaires ont organisé, le mardi 1er septembre 2020, une visioconférence autour du thème « Comment améliorer la qualité de l’éducation en Haïti dans la période post-Covid-19 ».