Comment expliquer la baisse de l’inflation en glissement annuel ?

C’est une question qui m’avait ete posee a plusieurs reprises la semaine derniere. Elle avait egalement attire l’attention des animateurs de Panel Magik qui ont recu le vendredi 8 octobre 2021 le directeur general adjoint de l’Institut haitien de statistique et d’informatique (IHSI), M. Harry Salomon, qui a apporte des clarifications interessantes. Mes confreres Roberson Alphonse et Robenson Geffrard ont surtout voulu comprendre pourquoi le taux d’inflation a diminue en rythme annuel, malgre une hausse de l’inflation au niveau mondial.

Le premier point a clarifier est la question de la baisse de l’inflation que l’on ne doit pas confondre avec une baisse du niveau general des prix. La baisse de l’inflation ou encore la desinflation correspond a un simple ralentissement de la vitesse d’augmentation des prix. Par exemple, le taux d’inflation s’elevait a 27.8 % en aout 2020, 19.2 % en decembre 2020, 16 % en avril 2021 et 10.9 % en aout 2021. On constate clairement qu’il a diminue de facon significative durant cette periode. Toutefois, tant que le taux d’inflation demeure positif, c’est que le niveau general des prix a augmente.

Une baisse du taux d’inflation indique tout simplement que la vitesse d’augmentation du niveau general des prix a diminue. C’est comme si vous rouliez votre voiture en 5e avant de passer en 4e et 3e. Votre vitesse diminue mais vous continuez de rouler assez rapidement. Dans les economies occidentales, les autorites fiscales et monetaires ciblent un taux d’inflation annuel de 2 %. Le taux d’inflation de 10.9 %, considere comme relativement faible en Haiti, aurait provoque tout un emoi dans les pays occidentaux.

Une baisse des prix correspondrait a un taux d’inflation negatif. Quand cette baisse persiste sur une periode relativement longue, on parle de deflation. La grande depression de 1929 consecutive au krach boursier americain avait provoque une forte deflation. Les prix avaient baisse de 27 % aux Etats-Unis entre decembre 1929 et mars 1933. Le Japon, de son cote, etait entre en desinflation entre 1990 et 1995, puis en deflation en 1996/1997. Voila pour la premiere clarification.

En ce qui concerne la baisse de l’inflation en rythme annuel, M. Salomon a fourni des explications pertinentes. La premiere vient du fait que le taux d’inflation etait deja tres eleve en aout 2020, il est donc normal, selon lui, que celui d’aout 2021 soit relativement faible compare au niveau atteint en aout 2020. Si le taux d’inflation en glissement annuel etait de 27.8 % en aout 2020, c’est normal que l’inflation soit relativement faible en aout 2021, a precise le directeur general adjoint de l’IHSI. Rappelons que le taux d’inflation n’est autre que le taux de variation de l’indice des prix a la consommation (IPC) entre deux periodes [(IPC aout 2021 – IPC aout 2020) / IPC aout 2020]. Quand on calcule la variation des prix du mois d’aout 2021 par rapport a ceux du mois d’aout 2020, on parle d’inflation en glissement annuel. Si l’on considere la variation des prix du mois d’aout 2021 par rapport a ceux de juillet 2021, on parle d’inflation en glissement (ou rythme) mensuel.

Outre les explications liees au calcul de l’inflation, M. Salomon a mentionne la baisse annuelle du taux moyen de change durant les deux dernieres annees. Le taux moyen de change entre octobre 2019 et septembre 2020 s’elevait a environ 100 gourdes contre 81 gourdes pour la periode allant d’octobre 2020 a septembre 2021. Etant donne la forte correlation positive existant entre le taux de change et l’inflation, tout ralentissement du taux de change en glissement annuel aboutira a une baisse de l’inflation en rythme annuel.

A la preoccupation de Roberson Alphonse qui s’attendait plutot a une hausse de l’inflation comme c’est le cas dans beaucoup de pays a travers le monde, M. Salomon a indique qu’il faudra attendre les prochaines publications de l’IHSI pour voir comment la hausse des prix mondiaux impactera l’inflation locale. En important une bonne partie des produits qu’elle consomme, Haiti importe egalement l’inflation mondiale.

Changement de methodologie de calcul de l’IPC en octobre 2018

Le debat sur la baisse du taux d’inflation en aout 2021 nous amene a parler egalement des changements apportes en octobre 2018 par l’IHSI a la methode de calcul de l’IPC. Parmi ces modifications, on peut citer le changement de l’annee de reference du calcul de l’IPC, l’actualisation du panier de la menagere et le changement dans la methode d’agregation des prix. Si ces mesures d’ajustement pouvaient affecter le niveau de l’indice lors de la mise a jour methodologique, trois ans plus tard, elles ne peuvent plus etre tenues comme principales explications a la baisse du taux d’inflation en rythme annuel. Les facteurs avances par le directeur adjoint de l’IHSI representent l’essentiel des sources de diminution du taux d’inflation en aout 2021.

Pour mieux comprendre ces trois concepts, il faut retourner a la base du calcul de l’IPC. Celui-ci est une mesure de l’evolution, a travers le temps et l’espace, du cout d’un panier fixe de biens et services achetes par les menages (panier de la menagere). D’une facon generale, un indice de prix mesure une difference de prix entre des entites comparables a travers le temps et l’espace. Si l’IPC est le plus connu, il existe egalement l’indice des prix des producteurs, l’indice des prix produits importes ou exportes et bien d’autres.

Regardons les trois elements ci-dessus mentionnes separement en commencant par le panier fixe de biens. Comment constituer ce panier? L’Enquete consommation des menages permet a l’IHSI d’identifier les produits les plus importants pour la consommation des menages. Le panier de la menagere le plus recent de l’IHSI comprend 156 postes (produits representatifs) contre 140 produits dans la presente structure de l’IPC datant de 2004. Ces 156 produits sont distribues entre les douze divisions de la nomenclature internationale communement appelees fonctions de la consommation.

Pour chaque poste, une ou plusieurs varietes de produits ont ete selectionnees afin de representer le poste au niveau du suivi regulier des prix effectue par l’IHSI a travers tout le pays. Dans la plus recente mise a jour de l’IPC, il y a eu 350 varietes, compare aux 287 de l’ancienne methode de calcul. Puisque les habitudes de consommation evoluent avec le temps, le panier doit etre actualise regulierement. Des produits et/ou varietes rentrent et d’autres sortent. Mais le contenu du panier doit demeurer qualitativement le meme. Certains envisagent meme une actualisation annuelle alors que cela a pris 14 ans en Haiti.

En comparant le taux d’inflation du mois de janvier 2004 a celui du mois d’aout 2021, on constate que l’inflation mensuelle est generalement plus elevee en 2021 pour tous les postes de depense alors que l’inflation en glissement annuel est plus faible en 2021. L’IPC en 2021 contient egalement plus de groupes de depense. L’IPC base 100 en aout 2004 disposait de huit groupes de depense contre 12 groupes pour l’indice base 100 en 2017-2018.

Le groupe <> a ete scinde en deux pour donner naissance au groupe <>. De meme, le groupe <> a ete divise en trois groupes : Loisirs, Enseignement et Restaurants. Les poids des groupes de depense ont relativement change avec une probable repercussion sur le niveau de l’IPC. Plus le poids d’un groupe de depense ou d’un element representatif est eleve, plus ce groupe ou cet element est important dans les variations de l’IPC.

Puisque l’IPC fait une comparaison du cout d’un panier fixe de biens et services, il faut considerer l’annee de base ou l’annee de reference ou le panier de la menagere a ete constitue. Pour le nouvel indice de 2021, l’IHSI a decide d’utiliser l’annee fiscale 2017/2018 comme periode de base ou de reference du nouvel indice. <>, indique l’IHSI a la page 11 du document de reference. Avant la mise en oeuvre de la nouvelle methodologie, la periode de reference etait le mois d’aout 2004. Pour identifier l’annee de base, l’IHSI indique dans ces publications : base 100 en 2017-2018 ou base 100 en aout 2004 selon que la periode de reference est le mois d’aout 2004 ou l’annee fiscale 2018-2019. L’IPC vaut toujours 100 pour la periode de reference.

Le troisieme element concerne la methode d’agregation des prix des differents produits representatifs. Prenons le riz par exemple, l’IHSI collecte le prix de differentes varietes de riz : Shela, Madan Gougous, etc. Il faut synthetiser l’ensemble de ces prix en un indicateur unique pour le riz. Cette agregation elementaire se faisait par l’IHSI en utilisant la moyenne arithmetique comme c’etait le cas de l’IPC base 100 en aout 2004. Depuis l’application de la nouvelle methodologie en octobre 2018, on utilise plutot la moyenne geometrique qui permet de mieux tenir compte des effets de substitution entre les differentes varietes d’un poste. C’est le standard international utilise aujourd’hui par les meilleurs instituts de statistique internationaux.

La moyenne arithmetique a le desavantage de donner plus de poids aux observations avec des prix plus eleves. Son utilisation n’est pas conseillee lorsque les prix ne sont pas homogenes, ce qui est souvent le cas pour un poste qui comporte plusieurs varietes. Cet inconvenient pousse les instituts de statistique a utiliser la moyenne geometrique. L’IPC obtenu par la moyenne geometrique dans un contexte d’heterogeneite des prix sera plus faible que celui que l’on aurait obtenu avec la moyenne arithmetique. De plus, precise l’IHSI, le <>.

Generalement, dans les pays occidentaux, le taux d’inflation est utilise pour indexer tous les revenus de travail ou de retraite afin de permettre aux menages de garder le meme pouvoir d’achat. En effet, un taux d’inflation annuel de 10.9 % qui ne s’accompagne pas d’une augmentation proportionnelle des revenus correspond a une baisse du pouvoir d’achat de la meme ampleur. Cela veut dire tout simplement que la menagere aura besoin de 10.9 % plus d’argent pour se procurer le meme panier de biens. Et si les revenus du menage n’augmentent pas, elle devra reduire la quantite de biens du panier et consentir une perte significative de bien-etre.

Thomas Lalime

[email protected]