Comment le gouvernement va-t-il s’y prendre pour en finir avec la subvention?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours de la ceremonie d’installation de son nouveau gouvernement, cette semaine a Musseau, le Premier ministre Ariel Henry a fait ressortir le poids de la subvention desdits produits petroliers a la pompe sur les finances publiques. Le chef du gouvernement a laisse entendre qu’un remaniement de la structure des prix desdits est une option envisageable pour la nouvelle equipe gouvernementale. Pour justifier ses propos, il a avance des chiffres montrant a quel point la subvention du carburant constitue un fardeau pour l’Etat haitien.

<>, a deplore le numero un de la Primature, presentant la subvention du carburant comme l’un des facteurs qui expliquent l’enorme deficit budgetaire du gouvernement pour ledit exercice fiscal.

Comment l’equipe gouvernementale actuelle va-t-il adresser ce probleme quand on connait le danger d’un reajustement a la hausse du prix de l’essence a la pompe en Haiti ? Depuis les emeutes des 6 et 7 juillet 2018 provoquees par une augmentation subite des prix des produits petroliers a la pompe, toute tentative de reviser a la hausse le cout de l’essence devient un risque a eviter. Le gouvernement d’alors n’avait pas mesure l’ampleur d’une telle decision et Port-au-Prince et sa peripherie s’est transformee en un brasier qui a failli emporter l’administration Moise/Lafontant.

Quand on sait qu’aucune possibilite de reduire le deficit budgetaire n’est possible sans envisager une baisse des prix des produits petroliers, on se demande comment le Premier ministre va trouver la bonne formule pour augmenter les prix de l’essence sur le marche sans provoquer des appels a la greve et des emeutes dans ce pays abonne depuis plus d’une annee a une inflation rampante.

De maniere souterraine et subtile, le docteur Ariel Henry veut aligner le prix du gaz en Haiti sur la tendance internationale ou l’or noir s’est grandement apprecie. Mais la grande question demeure. Comment va-t-il s’y prendre ?

Ce gouvernement compte-t-il appliquer la loi du 9 mars 1995 sur l’ajustement du prix du petrole dans le pays ? Suivant ladite loi, les prix des produits petroliers a la pompe doivent etre reajustes chaque fois qu’il y a une variation de prix d’une marge +/- 5% sur le marche international. Pour plus d’un, l’application de cette loi est la meilleure facon de resoudre le probleme des prix du carburant sur le marche local.

Liberaliser le marche petrolier, c’est l’avis de certains acteurs du secteur petrolier pour en finir avec la subvention du carburant. Est-ce que la liberalisation de ce marche pourrait vraiment marquer la fin de la subvention ? A la demande des compagnies petrolieres, l’Etat haitien avait procede a la liberalisation du marche petrolier entre mars 2019 et mai 2020. Un rapport soumis par l’Unite de lutte contre la corruption (ULCC), l’Unite centrale de renseignements financiers (UCREF) et l’Inspection generale des finances (IGF) avait fait mention d’un montant de 94 millions de dollars de benefices accumules par les compagnies petrolieres a partir d’une serie d’artifices orchestres durant la liberalisation.

L’ancien Premier ministre Joseph Joute, citant ce rapport, avait revele que les compagnies achetaient sur la base de l’indice flatts dont le cout est bas. Cependant dans la facture adressee a l’Etat haitien sur la base de l’indice Parribbean Posting, le cout etait plus eleve. Il y a les premium qui, pendant la liberalisation etaient passes de 0,12 dollar a 0,22 dollar sur une moyenne de 1 million de barils par mois. Du coup les gains des compagnies petrolieres sont passes de 39 millions a 71 millions de dollars. Sur les ondes de Magik9, le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, avait declare, concernant cette affaire, qu’il y a des gains et surgains engranges dans l’opacite.

Plusieurs syndicalistes dans le secteur transport ont souvent denonce la structure des prix en vigueur actuellement en ce qui concerne les produits petroliers. Les marges des benefices des compagnies et des distributeurs, disent-ils, sont trop importantes ainsi que les taxes. Un modification de la structure des prix actuelle n’est-elle pas necessaire pour reduire, voire meme mettre fin a la subvention ?