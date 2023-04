​

Comment mettre fin à une relation en douceur: Conseils de la psychologue Harvardienne Thema Bryant

Quand il s’agit de prendre la décision de rompre une relation pour se préserver, certains évitent souvent de blesser l’autre ou du moins ne savent pas par où ils devraient commencer. Dans certains couples, mettre un terme à une relation n’est pas une chose facile, c’est la raison pour laquelle que la psychologue Thema Bryant, formée à l’université Harvard, invite les gens à prendre des décisions en leur donnant trois conseils à ce sujet détaillés par le site français Neonmag.

En effet, la professeure de psychologie américaine qui a obtenu son post-doctorat à la prestigieuse université de Harvard, invite les gens à annoncer leur intention dès que possible. Dans certaines relations, les gens aiment faire durer les gens alors qu’ils veulent bien laisser tomber. “Il vaut mieux lui annoncer votre intention le plus tôt possible. De votre côté, cela vous évitera de vous sentir hypocrite en continuant à échanger “comme si de rien n’était”. D’autant que la personne pourrait vous reprocher de ne pas l’avoir prévenue plus tôt et d’avoir profité d’elle”, a déclaré la psychologue dans des propos relayés par Neonmag.

La deuxième chose selon la professeure c’est d’expliquer à la personne pourquoi vous avez pris cette décision sans chercher à la reprocher. “C’est primordial pour la personne en face de vous et cela pourrait l’aider à devenir une meilleure personne. En revanche, ne commencez pas à énumérer toute une liste de reproches : cela serait inutilement offensant et pourrait générer un conflit. Tenez-vous en au plus important.”

Le dernier conseil de la psychologue concerne les personnes qui ont souvent annoncé avoir rompu mais finit par faire marche arrière. “Si vous avez choisi de rompre une relation amicale ou amoureuse, faîtes-vous confiance et respectez votre décision. Face à la souffrance causée à cette personne, on peut être tenté de maintenir un semblant de relation. Mais si vous êtes sûr‧e de votre choix, cela ne fait que prolonger le malheur de l’autre. Même si c’est difficile, c’est la meilleure chose à faire car il pourra passer à autre chose plus rapidement”, a-t-elle dit.

Thema Bryant est la présidente 2023 de l’American Psychological Association, la principale organisation scientifique et professionnelle représentant la psychologie avec plus de 120 000 membres ( apa.org ).

Elle a obtenu son doctorat en psychologie clinique à l’Université Duke et sa formation postdoctorale au programme Victims of Violence du Harvard Medical Center. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue coordonnatrice du programme SHARE de l’Université de Princeton, qui propose des programmes d’intervention et de prévention pour lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle.

Elle est actuellement professeure titulaire de psychologie à l’École supérieure d’éducation et de psychologie de l’Université Pepperdine, où elle dirige le Laboratoire de recherche sur la culture et les traumatismes. Ses intérêts cliniques et de recherche portent sur le traumatisme interpersonnel et le traumatisme sociétal de l’oppression. Elle est une ancienne présidente de la Society for the Psychology of Women et une ancienne représentante de l’APA aux Nations Unies.

