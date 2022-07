Comm?moration du d?c?s de Jovenel Mo?se : Martine Mo?se rejette l’invitation du gouvernement et accuse Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement se pr?pare ? comm?morer les 6 et 7 juillet 2022 le premier anniversaire de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Pour la circonstance, la Primature invite la famille du feu pr?sident ? l’inauguration d’un mausol?e en l’honneur de l’ex-chef d’Etat et l’invite aussi ? une activit? officielle dans les Jardins du Mus?e du Panth?on National Ha?tien (MUPANAH).

Martine Mo?se, l’?pouse du feu pr?sident, rejette ces invitations et rappelle que <> pour assassiner le pr?sident Mo?se.

Le 7 juillet est d?clar? f?ri? en raison de la comm?moration du premier anniversaire de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Le gouvernement entend marquer cette date avec des c?r?monies officielles en m?moire de l’ancien pr?sident de la R?publique.

<>, lit-on dans l’invitation du gouvernement.

En r?action, le bureau de communication de Martine Mo?se informe dans un communiqu? que <>

<>, lit-on dans le communiqu?.



<< A titre de rappel, il est important de souligner que les enqu?tes judiciaires avaient fait mention des ?l?ments compromettants sur l'implication pr?sum?e du chef du



gouvernement ha?tien dans la planification dudit complot et sur les liens ?troits qu’il entretient avec l’un des suspects cl?s dans l’assassinat du pr?sident. En raison de ces faits, le 6 octobre 2021, l’ex-Premi?re Dame de la R?publique, Mme Martine Moise et ses enfants, se sont constitu?s en partie civile, en vue de porter plainte au cabinet d’instruction contre l’actuel chef du gouvernement, des inculp?s dont les noms figurent dans le rapport de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) sur l’assassinat du pr?sident et de leurs complices non encore identifi?s qui sont toujours libres de leur mouvement >>, a d?taill? le communiqu? pour justifier la position de Martine Mo?se.

<>, ajoute le communiqu?.