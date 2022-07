Compagnie Th??tre Cr?ole, tout un d?ploiement de programme pour ses dix ans au Canada

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : La Compagnie Th??tre Cr?ole, cette troupe qui a tant marqu? le public ha?tien, n’est plus en Ha?ti, mais en terre ?trang?re. Cette ann?e, le prolongement de cette troupe c?l?bre ses dix ans au Canada.

Ralph Civil : Cette compagnie, d?finitivement, est une institution. Elle dure ? travers le temps et l’espace. Elle a d?but? en Ha?ti et a marqu? le public, comme vous le soulignez. En 1999, la Compagnie Th??tre Cr?ole commence ? se manifester sur les planches. En 2022, le prolongement de la compagnie, au Canada, c?l?bre ses dix ans. Pour marquer cet ?v?nement, tout un programme va se d?ployer les 15, 16, 17 et 18 juillet pour culminer jusqu’au 14 ao?t 2022.

DiXversit?

Le Nouvellste : Quel th?me la compagnie a-t-elle retenu pour marquer ces dix ann?es ?

Ral[h Civil : Le th?me retenu : <>. Nous aurons toute une gamme d’activit?s : t?moignages-causerie, exposition, projection en salle, th??tre, bal de l’art, gala, soir?e litt?raire virtuelle, remise de plaques d’honneur et un concert de cl?ture le 14 ao?t, ? la salle Mirella et Lino Saputo, ? compter de 19 heures, avec le concert du fameux pianiste ha?tien et son groupe, R?ginald Policard.

Le Nouvellste : Et pour le mois de juillet ?

Ralph Civil : La projection d’oeuvres artistiques sera au rendez-vous les 15, 16, 17 et 18 juillet ? la salle d’activit? de la Biblioth?que de Saint-L?onard. ? ce programme : En attendant Godot, le texte de Samuel Beckett que j’ai mis en sc?ne. Nous aurons <>, mis en sc?ne par Daniel Marcelin; : <> de Nde Mu Fopina, mis en sc?ne de Billy D?sir; <> d’Eve Ensler, mis en sc?ne par Jean Marc Voltaire.

Cheminement

Le Nouvelliste : La compagnie a fait du chemin. Dix ans d’existence. Qu’est-ce que ce parcours repr?sente pour vous ?

Ralph Civil : Dix ans d’existence dans un pays qui n’est pas le tien ? faire du th??tre sans subvention est d’abord pour moi un exploit. Subsister avec les faibles moyens de vos collaborateurs pour offrir du beau ? une communaut? qui ne consomme pas le th??tre des siens, pour ne pas dire le service en g?n?ral, n’est pas chose facile.

Le Nouvelliste : Quel poste occupez-vous dans cette compagnie ?

Ralph Civil : Je suis pr?sident directeur g?n?ral de la Compagnie, mais je joue ?galement le r?le de directeur artistique pour ses multiples r?alisations, les festivals et autres activit?s ponctuelles.

Le Nouvelliste : Quel r?le jouez-vous dans cet ?v?nement ?

Ralph Civil : Pour les dix ans, je reste dans mon r?le de directeur artistique ? c?t? de Nerlande Gaetan qui fait office de charg?e de mission pour la coordination et la r?alisation des ?v?nements.

Le Nouvelliste : Parlons de rep?res. Citez-nous quelques ?v?nements m?morables qui ont marqu? la compagnie.

Ralph Civil : On en a pas mal, malgr? nos maigres moyens : Deux festivals (Festith??tre cr?ole-Feth?comnoirs), quatre ?ditions ? chacun, une soir?e litt?raire virtuelle chaque dernier jeudi du mois (Je dis ? la maison) avec une reprise chaque jeudi ; Absolument femmes ; Regards ailleurs ; Bouillon po?sie ; C’est son mot ; l’Art pour tous ; une activit? de formation p?riodiquement ouverte ? tous et ? toutes, des cr?ations (Montage de textes, lecture sc?nique, th??tre), des soir?es d’hommage, etc. Mon coup de coeur a ?t? port? sur la cr?ation : En attendant Godot de Samuel Beckett et la soir?e d’hommage ? Anthony Phelps. Mais ? parler franc, tout ce que nous r?alisons durant notre existence nous tient ? coeur, m?me si quelquefois on se tape sur les doigts.

Ce qui marque ; ce qu’on retient

Le Nouvelliste : Y a-t-il des acteurs dans cette compagnie qui vous ont marqu? ?

Ralph Civil : Rich? Kenskoff et Jeff Cherry. Deux g?n?rations diff?rentes, mais qui se ressemblent dans leurs jeux. Ils se d?marquent facilement de leurs pairs de par leur pr?sence sc?nique.

Le Nouvelliste : Quel est le spectacle qui vous a le plus marqu? ?

Ralph Civil : Justement, en parlant de Rich? et Jeff, j’ai encore le souvenir de ces deux-l?, dans <>, une pi?ce de Gary Victor. Comme je l’ai d?j? dit, j’aime toutes mes cr?ations.

Le Nouvelliste : Est-ce que la communaut? ha?tienne supporte cette compagnie ?

Ralph Civil : C’est un grand mot (Communaut? ha?tienne) ? mon humble avis, les Ha?tiens ne vivent pas en communaut? nulle part ? l’ext?rieur d’Ha?ti. Je suis d?sol? de le dire. Pas besoin d’entrer dans les d?tails puisque ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui. Mais je peux dire pour r?pondre ? la question, oui, les Ha?tiens nous supportent et adorent tout ce que nous faisons actuellement dans la diversit? montr?alaise.

Le Nouvelliste : Quelles sont donc les institutions qui vous accompagnent dans cette grande f?te pour les dix ans ?

Ralph Civil : Dommage que nous n’ayons pas de supports financiers, mais nous pouvons citer la collaboration incontournable de : CIDHICA, nos partenaires : Alter Action Jeunesse (AAJ), un organisme ? but non lucratif, qui travaille dans le service d’encadrement des jeunes et Com C’est Nous, un autre organisme qui offre un service de soutien en communication, qui eux aussi vont faire leur premi?re pr?sentation en pr?sentiel, au grand public montr?alais.

Vivre sa passion

Le Nouvelliste : Ralph Civil ne vit-il que du th??tre ?

Ralph Civil : Malheureusement non. Pr?sentement, je travaille dans un h?tel comme ?quipier pour pouvoir payer le luxe de ma folie. Mais je n’en d?mords pas, j’esp?re voir le bout du tunnel bient?t.

Le Nouvelliste : En dix ans, quoi de neuf ?

Ralph Civil : Je suis en train d’assister au cheminement de ma folie qui prend corps dans la compagnie th??tre qui faisait uniquement des cr?ations, ? compagnie qui fait la promotion et la vulgarisation d’autres institutions dans le domaine de la cr?ation. D?s lors, je peux respirer une bouff?e d’oxyg?ne en disant : il y a du nouveau.

On suit ? la lettre notre plan strat?gique, tr?s ambitieux. Pr?sentement, on travaille sur un projet d’acquisition de notre propre salle de th??tre pour pouvoir desservir dignement la communaut? des Noirs ? l’est de Montr?al.

Le Nouvelliste : La compagnie a-t-elle une adresse au Canada ?

Ralph Civil : Oui, on a un bureau ? Saint-L?onard, au 8891, rue de l’aiglon, qui loge aussi notre studio pour les captations et montage de notre rubrique : Je dis ? la maison.

Propos recueillis par Claude Bernard S?rant