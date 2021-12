Comptes ?conomiques en 2021 : 3e ann?e cons?cutive de contraction du PIB ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?conomie ha?tienne n’a pas pu, encore une fois, renverser la tendance et renouer avec la croissance en 2021. Le PIB, en volume, qui avait enregistr? une baisse de -3,3% en 2020 a contract? de -1,8% au terme de l’exercice fiscal 2021, passant respectivement de 625.6 ? 614.3 milliards de gourdes constantes. Ceci confirme le recul de l’?conomie d?j? pr?vu par les autorit?s et certaines institutions sp?cialis?es et montre ?galement que la r?cession perdure (d?pression ?conomique) apr?s les deux chutes pr?c?dentes du PIB en 2019 et en 2020.

Plusieurs facteurs sont ? l’origine de cette contre-performance de l’?conomie. Plomb?e par le climat d’instabilit? marqu? par un accroissement effr?n? du ph?nom?ne de l’ins?curit?, l’?conomie ha?tienne a quasiment ?t? prise en otage. La d?t?rioration du PIB en 2021 est inscrite dans un contexte de crise sociopolitique aigu? qui a atteint son paroxysme avec l’assassinat du pr?sident de la R?publique en juillet de cette ann?e, sans oublier la crise sanitaire mondiale qui continue d’impacter certains secteurs d’activit?.

M?me s’il n’y a aucune commune mesure entre l’ampleur des effets n?gatifs de la pand?mie de coronavirus sur la plupart des grandes ?conomies ? travers le monde et ce qui s’est pass? en Ha?ti, force est de reconna?tre que les mesures adopt?es par les pays concern?s pour lutter contre sa propagation ont impact? directement ou indirectement certaines activit?s de l’?conomie. C’est le cas, par exemple, d’un secteur transversal comme les industries touristiques qui continuent en 2021 ? faire les frais de certaines restrictions impos?es dans les d?placements ? travers le monde. Evidemment, les difficult?s auxquelles fait face le tourisme ont des effets induits sur d’autres secteurs tels que le transport, le commerce, l’h?tellerie, la restauration, pour ne citer que ceux-l?.

Il convient ?galement de noter que les crises occasionnelles de raret? de carburant enregistr?es dans le pays ont eu des incidences n?gatives relativement importantes sur certains secteurs d’activit? pour lesquels cette mati?re premi?re constitue un intrant indispensable au processus de production. Bien que ce soit arriv? le 14 ao?t, un peu plus d’un mois avant la fin de l’ann?e fiscale, le s?isme qui a frapp? la r?gion m?ridionale du pays a affect? consid?rablement l’?conomie du grand Sud au cours du dernier trimestre de l’exercice fiscal 2021.

Par cons?quent, les trois grands secteurs de l’?conomie ont tous p?ti de la situation morose qui a pr?valu en 2021. Le secteur primaire, avec environ 106,1 milliards de gourdes en valeur constante, s’est inclin? de -4,1% contre -2,4% en 2020. Se chiffrant ? 142,7 et 332,6 milliards de gourdes constantes, les valeurs ajout?es des secteurs secondaire et tertiaire ont d?cru respectivement de -2,4% et de -2,0% en comparaison avec l’exercice ant?rieur.

Vu sous l’angle de l’offre et de la demande globale, la mauvaise performance du PIB a eu essentiellement pour origine le fl?chissement des investissements qui ont enregistr?, en volume, une baisse consid?rable de -21,8%. En attestent les investissements des administrations publiques qui ont chut? de -28%1 par rapport ? l’ann?e derni?re. Malgr? leur faible niveau qui n’atteint pas 15.0% de ceux de 2017, il convient de signaler, qu’en d?pit de tout, les investissements directs ?trangers ont, au contraire, augment? de 105,2% passant de 25,0 millions de dollars am?ricains en 2020 ? 51,32 millions ? la fin de l’exercice fiscal 2021.

En ce qui concerne les prix ? la consommation, l’inflation a termin? l’ann?e fiscale 2021 avec des hausses en glissement et moyenne annuels de 13,1% et 15,9%, contre respectivement 22,9% et 25,1% l’ann?e derni?re. De son c?t?, le taux de change moyen annuel sur le march? formel a affich? une tendance baissi?re de -18,8% avec 81,13 gourdes pour un dollar en 2021 contre 99,9 gourdes en 2020. Parmi les principaux ?l?ments qui ont agi sur l’inflation en 2021, on peut mentionner :

i) la diminution de l’offre de denr?es alimentaires ? l’?chelle mondiale, cons?cutive ? l’insuffisance de main-d’oeuvre provoqu?e par la Covid-19, impactant les prix des produits import?s.

ii) la hausse des prix des produits alimentaires sur le march? international, r?sultant de la flamb?e des cours mondiaux du p?trole ? partir de 2020, a affect? les prix des produits import?s sur le march? local ;

iii) les p?nuries artificielles de carburant, l’ins?curit? grandissante qui a provoqu? une certaine limitation dans les transportations de marchandises inter et intra r?gionales constituent, entre autres, des facteurs internes ayant influenc? l’?volution des prix en 2021.

iv) par contre, le ralentissement de la d?cote de la gourde par rapport au d?rapage de l’ann?e derni?re a contribu? ? maintenir l’inflation ? un niveau inf?rieur ? celui de l’ann?e fiscale 2020.

Cyprien L. Gary