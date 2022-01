Comptes Economiques 2021 : Analyse sectorielle du PIB (2e partie)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

2.1- Chute de la branche agricole et des industries extractives (CITI 01-09)

La valeur ajout?e de la branche Agriculture, Sylviculture, Elevage et P?che qui est ?valu?e ? environ 99,5 milliards de gourdes ? prix constants a, une fois de plus, fl?chi (-4,1%) par rapport ? l’ann?e ant?rieure o? elle avait atteint 103,8 milliards de gourdes. Tr?s vuln?rable aux chocs naturels dont elle a ?t? encore un peu la proie en 2021, l’Agriculture, ? l’instar de beaucoup d’autres secteurs d’activit?, a de nouveau subi les contrecoups de la situation g?n?rale d?l?t?re du pays. Ainsi, au regard de son apport au PIB, l’ann?e 2021 est consid?r?e comme ?tant la pire pour le secteur agricole au cours de la derni?re d?cennie.

Selon les estimations ?tablies ? partir des donn?es quantitatives – en provenance du Minist?re de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du D?veloppement Rural (MARNDR) – et des informations5 qualitatives – fournies par la Coordination Nationale de la S?curit? Alimentaire (CNSA) – certaines cultures qui se trouvaient d?j? en berne se sont encore retrouv?es ? l’origine du d?clin de la production agricole en 2021.

Hormis la production de riz qui a cr? de 6,1%, les autres produits c?r?aliers tels que le ma?s et le sorgho ont diminu? en moyenne de -12,9% contre -8,5% en 2020. On d?nombre ?galement les tubercules qui ont chut? de -5,6% contre -1,4% en 2020, ? l’exception de l’igname qui s’est bien comport? avec une croissance positive de 21%.

Parmi les autres denr?es dont la production a aussi r?gress?, on retrouve les cultures mara?ch?res (-5,1%), la banane (-16%), les haricots (-13%), l’orange (-23%), les autres fruits se sont affaiss?s en moyenne de -18,3% contre -15,7% en 2020. Par contre, la production des citrus et limes a fait exception avec une hausse de 3,1%, malgr? tout inf?rieure ? celle de 2020 (7,5%). De nombreux facteurs peuvent expliquer le d?clin de la production agricole de cette ann?e, notamment:

i) Une perte de productivit? due ? la d?gradation de beaucoup de bassins versants ;

ii) Des contraintes li?es ? l’irrigation dans certaines r?gions ? haute intensit? agricole ;

iii) Une insuffisance des investissements dans le secteur ;

iv) Une r?duction des espaces cultivables dues ? la prolif?ration de constructions anarchiques ;

v) Un manque et une inad?quation des cr?dits accord?s dans le secteur ;

vi) Une r?duction des aides en faveur des groupements paysans cultivateurs ? travers l’octroi d’outils et de semences agricoles dans le cadre des programmes visant le renforcement de la production agricole tels que le Programme d’Intensification Agricole (PIA) ainsi que d’autres projets inclus dans le Programme baptis? Plan National d’Investissement Agricole 2016-2021 (PNIA 2016-2021).

De leurs c?t?s, les industries extractives ne sont pas sorties du lot. Elles ont aussi ?volu? ? la baisse avec une d?croissance de leur valeur ajout?e constante de -3,2% contre -1,0% pour l’exercice pr?c?dent. Elles ?pousent ainsi la tendance baissi?re affich?e par le secteur de la Construction dont elles servent d’intrants.

2.2- Croissance n?gative des industries manufacturi?res (CITI 10 – 33)

Avec une valeur ajout?e totalisant approximativement 107 milliards de gourdes ? prix constants, les industries de fabrication ont diminu? de -1,7% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente o? elles s’?taient inscrites ? -4,2%. La quasi-totalit? des branches d’activit? regroup?es au sein de ce secteur ont enregistr? une croissance n?gative ? l’exclusion des industries du secteur textile, de la fabrication de produits en bois, de celles relatives aux ouvrages m?tallurgiques ainsi que les industries de fabrication de meubles. Toutefois, les faibles croissances de ces industries se r?v?lent nettement insuffisantes pour pouvoir inverser la tendance globale du secteur manufacturier.

2.3- Evolution diff?renci?e des services de base (CITI 35)

Les services de base renferment essentiellement la production et la distribution de l’?lectricit? et de l’eau. Totalisant 8.8 milliards de gourdes de valeur ajout?e ? prix constants, ils ont enregistr? globalement une baisse de -5,2% contre -13,8% en 2020. Les deux composantes ont connu toutefois une ?volution contrast?e avec une tendance baissi?re pour l’Electricit? et haussi?re pour l’Eau.

Estim?e en effet ? 3.2 milliards de gourdes constantes, la valeur ajout?e de la branche Electricit? a recul? de -16,4% par rapport ? l’exercice ant?rieur o? elle avait ?galement d?cru de -25,2%. La production globale d’?lectricit? ?valu?e ? 545,06 millions de kwh en 2021 a r?gress? de -4,7% par rapport ? l’ann?e 2020 o? elle s’?tait install?e ? 572,1 millions de kwh. Le d?clin de la production d’?nergie ?lectrique est cons?cutif aux difficult?s rencontr?es par ses deux composantes. La production thermique, estim?e ? 411,5 millions de kwh en 2021, a subi une contraction de -4% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente.

Plusieurs facteurs peuvent ?tre ?voqu?s pour expliquer cette d?ficience de production. Sur le plan structurel, les d?fis concernant la r?alisation d’ouvrages importants au niveau de certaines centrales ?lectriques ainsi que la r?habilitation des infrastructures des r?seaux de production et de distribution demeurent encore des obstacles auxquels l’EDH continue encore de faire face. Sur le plan conjoncturel, la Compagnie a ?galement souffert d’une raret? de carburant notamment en mazout, ce qui a emp?ch? aux moteurs de tourner ? plein r?gime. Les retards enregistr?s dans la finalisation des travaux et dans l’inauguration de certaines centrales peuvent ?tre aussi associ?s ? des contraintes conjoncturelles.

En ce qui concerne les centrales hydro?lectriques, les donn?es partielles indiquent que le niveau de production a ?galement r?gress? passant de 143,5 millions de kwh en 2020 ? 133,8 millions ? la fin de l’ann?e fiscale 2021, soit une baisse de -6,7%. La r?duction de la production de cette composante est essentiellement due ? une p?nurie d’eau provoqu?e principalement par la raret? de pluie dans les r?gions d’implantation de ces centrales ainsi que par l’abaissement du niveau d’eau des lacs et des rivi?res n?cessaire au fonctionnement des turbines.

2.4- Modeste croissance du secteur de l’eau (CITI 36 – 39)

Contrairement ? l’?nergie, la branche Production et Distribution d’Eau et Assainissement a connu globalement une augmentation de 2,7% par rapport ? l’ann?e fiscale 2020. Avec une valeur ajout?e ?quivalant ? 5 415 millions de gourdes ? prix constants en 2020, elle est pass?e ? 5,563 millions au terme de l’exercice fiscal 2021.

En effet, apr?s avoir atteint 33,8 millions de m?tres cubes d’eau en 2020, la production globale du secteur de l’eau s’est ?lev?e ? 34,77 millions de m?tres cubes en 2021, soit une progression de 2,8% par rapport ? l’ann?e 2020. Cette performance du secteur de l’eau r?sulte de l’?volution mitig?e de ses deux composantes. La production des sites de forage qui avait atteint 20,3 millions de m?tres cubes d’eau en 2020 a enregistr? un accroissement de 7,5% en r?alisant 21,8 millions de m?tres cubes au terme de l’ann?e fiscale 2021.

Selon des informations qualitatives recueillies du Service de production de la Direction Nationale de L’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), cette dynamique de croissance s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant l’augmentation et l’assainissement de l’eau en vue de r?pondre aux urgentes n?cessit?s relatives ? la crise sanitaire de la COVID 19.

M?me s’il reste encore beaucoup ? faire pour satisfaire la demande de la population en eau potable, quelques actions entreprises par la DINEPA ont aussi contribu? ? l’augmentation de la production et distribution d’eau en 2021. On peut citer ? titre indicatif :

i) Les travaux entrepris dans le cadre du projet de r?habilitation et d’extension du Syst?me d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) tant au niveau de l’Aire M?tropolitaine que dans certaines villes de province dont Arcahaie, Fort-Libert? et dans le D?partement du Centre de concert avec l’Agence Espagnole de Coop?ration Internationale pour le D?veloppement (AECID) ? travers le fonds FCAS ;

ii) Les travaux de construction et de r?habilitation de cinq blocs sanitaires dans la commune de Port-au-Prince cofinanc?s par l’Union Europ?enne et le Fond de Coop?ration pour l’Eau et l’Assainissement de l’AECID ;

iii) Les travaux de r?habilitation des syst?mes de pompages et de constructions de r?servoirs et de cl?tures dans la commune de Port-au-Prince financ?s par la Banque Interam?ricaine de D?veloppement (BID).

Contrairement ? la performance de la production issue des sites de forage, celle d?coulant des sources s’est de nouveau abaiss?e passant de 13,5 millions de m?tres cubes d’eau en 2020 ? 12,9 millions de m?tres cubes en 2021, soit une contraction de -4,2%. Beaucoup d’obstacles et de contraintes structurelles se retrouvent encore ? l’origine de la d?ficience de ce segment de production, tels que :

i) La v?tust? et la d?faillance de canaux de distribution ;

ii) La d?gradation de l’environnement dans la p?riph?rie de certaines sources ? cause de la prolif?ration de constructions anarchiques, ce qui a entrain? la fermeture de quelques-unes d’entre elles ;

iii) Les prises clandestines qui provoquent des pertes en eau au niveau du r?seau ;

iv) Les contraintes financi?res, etc.

En dehors de ces obstacles, les raret?s d’eau, provoqu?es par manque de pluie entrainant la diminution du d?bit ? partir des points de captage, sont consid?r?es comme les principales causes du recul de la production d’eau en provenance des sources.

2.5- Baisse du secteur de la Construction (CITI 41 -43)

La valeur ajout?e de la branche des B?timents et Travaux Publics (BTP) qui se chiffrait ? 28,6 milliards de gourdes en 2020 est tomb?e ? 27,3 milliards de gourdes en 2021, accusant ainsi une contraction, en volume, de -4,5%.

Connexe ? la branche des industries extractives et ? celle relative ? la fabrication des ouvrages min?raux non m?talliques, la tendance baissi?re des BTP est compatible ? celle de ces deux branches qui ont aussi r?gress? en 2021.En attestent ?galement les projets d’investissement public du secteur de la Construction qui ont fl?chi de -32%8 par rapport ? l’ann?e ant?rieure. La pression ambiante li?e au ph?nom?ne de l’ins?curit? n’a pas ?t? non plus de nature ? encourager des investissements lourds dans ledit secteur.

2.6- Croissance n?gative des branches Commerce (CITI 45-47), Transport et Entreposage (CITI 49-53), H?bergement et Restauration (CITI 55-56)

Globalement, la valeur ajout?e de ces trois branches d’activit? dont le poids ?quivaut ? un peu plus de 44% dans le secteur des services est estim?e ? 147,3 milliards de gourdes en terme r?el, soit une baisse de -8,7% contre -4,7% pour l’exercice fiscal ant?rieur.

La branche Commerce de gros et de d?tail, ? hauteur de 129,6 milliards de gourdes constantes comme valeur ajout?e, est en baisse de -8,1% par rapport ? l’ann?e 2020 o? elle avait ?galement enregistr? une croissance n?gative de -2,9%. Tributaire essentiellement des activit?s li?es ? la production locale et aux importations, le fl?chissement de la branche Commerce d?rive en partie de la pr?carit? du secteur agricole et des industries manufacturi?res locales dont la production s’est ?galement affaiblie au cours de l’exercice.

De par sa proximit? avec le secteur commercial, la branche Transport et Entreposage a, elle aussi, ?pous? une tendance baissi?re. Avec une valeur ajout?e de 9.1 milliards de gourdes ? prix constants, elle a oscill? de -16,9% par rapport ? l’ann?e ant?rieure. Le recul de cette branche, plut?t transversale, est li?e au ralentissement de certaines activit?s ?conomiques dans le pays. Dans une certaine mesure, le Transport a ?t? ?galement en proie ? des difficult?s majeures caus?es par les p?nuries de carburant et les mouvements des groupes arm?s, notamment la situation qui a pr?valu ? l’entr?e sud de la Capitale.

La branche H?bergement et Restauration qui est en rapport avec l’activit? commerciale, le transport et le tourisme a, elle aussi, ?volu? ? la baisse. Evalu?e ? 8.8 milliards de gourdes ? prix constants en 2020, la valeur ajout?e de cette branche est tomb?e en 2021 ? 8.6 milliards, soit une chute de -3,1%. Tout comme l’ann?e derni?re, cette branche a fait encore les frais, d’une part des mesures de restrictions de voyages ? travers le monde en raison de la COVID 19 et d’autre part, des effets n?fastes du ph?nom?ne de l’ins?curit? sur les d?placements des gens et des biens dans le pays.

2.7- Croissance mod?r?e de la branche Communication (CITI 58-63)

La valeur ajout?e de cette macro branche est constitu?e de celle issue des services de T?l?communication et ?galement de celle r?sultant de la production des activit?s d’Edition et de Programmation et Diffusion. Estim?e ? 12.9 milliards de gourdes, en terme r?el, ? la fin de l’ann?e fiscale 2021, la valeur ajout?e a cr? de 2,1% par rapport ? l’exercice pr?c?dent. En progression depuis plusieurs ann?es, ce secteur a largement b?n?fici? ces derniers temps du renforcement de l’utilisation des nouvelles technologies de communication pour pallier les contraintes de d?placement li?es ? la COVID 19 et ?galement ? l’ins?curit?.

2.8- Tendance haussi?re des activit?s financi?res et d’assurances (CITI54-66)

Apr?s une faible croissance de 0,4% en 2020, la valeur ajout?e de la branche des activit?s financi?res et d’assurances a enregistr?, cette ann?e, un accroissement de 2,5%, atteignant 19,5 milliards de gourdes constantes contre 19,0 milliards pour l’exercice fiscal pr?c?dent. Les principales composantes de cette branche d’activit? ont toutes affich? une ?volution positive de leur valeur ajout?e. Les activit?s au niveau du secteur bancaire se sont positionn?es avec une valeur ajout?e en hausse de pr?s de 3%. Les microfinances ainsi que les autres institutions de cr?dit ne sont pas non plus en reste avec un accroissement moyen de 3% de leur valeur ajout?e.

Du c?t? du secteur des assurances, la valeur ajout?e a ?galement ?volu? ? la hausse passant de 727,3 millions de gourdes ? 756,8 millions, soit une progression en volume de 4,1%.

2.9- Croissance positive du secteur Immobilier (CITI 68)

La valeur ajout?e de la branche des activit?s immobili?res a enregistr?, encore une fois, une croissance positive en 2021. S’?tendant avec une progression moyenne de 2,3% sur les cinq derni?res ann?es, elle s’est amplifi?e de 7,2% au terme de l’ann?e fiscale 2021 en enregistrant 28,4 milliards de gourdes ? prix constants contre 26,5 milliards en 2020.

A l’instar de l’ann?e 2020, on serait tent? de dire que, pour cette branche, les m?mes causes produisent les m?mes effets. La hausse de la valeur ajout?e de ce secteur pourrait ?tre attribu?e ? l’effet de l’augmentation de la demande de logements r?sultant, entre autres, du d?placement d’une bonne partie de la population fuyant certains quartiers r?put?s ? risque, pour aller habiter dans des endroits plus ou moins tranquilles. Cette situation aurait provoqu? une sorte de d?s?quilibre entre l’offre et la demande de logements avec, du coup, des effets sur les co?ts de ces derniers.

2.10- Hausse des services non marchands (CITI 84-94)

Les services non marchands sont constitu?s essentiellement des producteurs qui fournissent gratuitement ou quasi gratuitement des biens et services ? la population. Il s’agit entre autres : de l’Administration Publique (APU), de la S?curit? Sociale, et des Institutions sans But Lucratif au Service des M?nages (ISBLSM), dont font partie les ONG. De 34,5 milliards de gourdes, en terme r?el, r?alis?s en 2020, la valeur ajout?e de ce secteur est pass?e ? 35,4 milliards en 2021, soit une progression de 2,6%, contre 4,9% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente.

2.11- Evolution ? la hausse des branches Education (CITI 85), Sant? et Action Sociale (CITI 86-88)

Apr?s avoir affich? une modeste croissance de 2,1% en 2020, la valeur ajout?e de la branche Education s’est chiffr?e ? 30,2 milliards de gourdes en 2021, soit un accroissement, en volume, de 3,1% par rapport ? 2020. A l’origine de cette croissance se trouve une augmentation de 3%9 des effectifs scolaires, c’est-?-dire du nombre d’?l?ves qui ont int?gr? les ?tablissements scolaires au cours de l’ann?e fiscale 2021. Ce r?sultat est ?tabli ? partir des informations relevant des registres du Minist?re de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) sur les matricules scolaires.

Litt?ralement, la valeur ajout?e de la branche Sant? et de l’Action Sociale, ? hauteur de 25,2 milliards de gourdes ? prix constants r?alis?s en 2021, contre 23,6 milliards en 2020, a globalement progress? de 6,8% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente. L’augmentation de la valeur ajout?e de cette branche d’activit? est surtout tir?e par un accroissement des d?penses sanitaires et sociales ainsi que par une accumulation du nombre de patients admis dans les h?pitaux et du nombre de personnes consult?es ne n?cessitant pas d’hospitalisation. La part de l’Action Sociale ne repr?sente que 5% du total de la valeur ajout?e de la branche.

Cyprien L. Gary