Concacaf des clubs champions : le Cavaly AS desiste faute de visa US

Le Cavaly AS devait affronter le New-England Revolution les 15 et 22 fevrier Foxborough (Massachusetts, USA), dans le cadre des 1/8 de finale de la Concacaf des clubs champions. Alors que la Concacaf a favorablement repondu a leur requete de reporter le premier match au 18 fevrier, a cause des difficultes a obtenir les visas pour sa delegation, le cheval rouge a du desister apres avoir essuye un nouvel echec aupres de l’ambassade americaine en Haiti, le lundi 14 fevrier 2022.

” AS Cavaly (HAI) a informe la Concacaf que le club n’a pas ete en mesure d’obtenir les visas necessaires pour se rendre aux Etats-Unis pour ses prochains matchs contre la New-England Revolution (USA), et qu’ils ont pris la decision de se retirer formellement de la course “, lit-on dans une note de la Concacaf parue ce mardi 15 fevrier 2022.

” A la suite du retrait de Cavaly AS, la New-England Revolution passera en quarts de finale ou elle affrontera le vainqueur des huitiemes de finale entre Pumas Unam (Mexique) et Deportivo Saprissa (Costa Rica) “, precise la Concacaf.

Par ailleurs, l’institution indique que la question du retrait du Cavaly AS sera soumise a sa Commission de discipline. Ce qui laisse entrevoir des possibilites de sanction pour les leoganais, alors qu’un climat de desolation generale plane aupres de la communaute rouge et blanche a l’annonce de la nouvelle.

