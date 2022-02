Concacaf des clubs champions : le Cavaly AS n’a pas obtenu de visas pour les USA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Cavaly AS de Leogane, qui devait jouer les 1/8 de finale de la Concacaf des clubs champions, les 15 et 22 fevrier a Foxborough, dans le Massachusetts, ne pourra pas effectuer le voyage vers les Etats-Unis. Apres un long temps d’incertitude et d’insistance, le cheval rouge n’a toujours pas recu de visas pour sa delegation de 32 membres, au terme de demarches qui ont implique la CONCACAF et l’Etat haitien, revelent les responsables du club, jeudi 10 fevrier 2022.

Alors que la CONCACAF exigeait que la delegation du Cavaly AS eut ete aux Etats-Unis au moins quarante-huit heures avant le match, le comite directeur est sur le point, au moment de produire cet article, de solliciter le report des matchs, a appris Le Nouvelliste. Entre temps, il continue de frapper a toutes les portes, avec une lettre de la CONCACAF adressee a l’ambassade americaine, cette semaine.

A l’approche des 1/8 de finale de la Concacaf des clubs champions, le Cavaly AS a renforce son effectif dans toutes les lignes et s’est prepare activement dans l’objectif d’obtenir des resultats positifs. Au cas ou la CONCACAF refuserait la requete de report, les efforts des recents champions du tournoi millenium au Cap-Haitien, champions de la Caraibe en titre, auront ete vains.

