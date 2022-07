Concacaf f?minin : Ce sera ? quitte ou double entre Ha?ti et la Jama?que

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Du 16 avril 1991 au 13 mai 2018, deux rencontres disput?es au stade Sylvio Cator, les s?lections f?minines ha?tienne et jama?caine de football, se sont affront?es ? sept reprises. Et dans cet exercice, ce sont les Jama?caines qui m?nent la danse avec trois victoires acquises le 3 ao?t 2002 (2-0); le 9 septembre 2006 (3-0) et le 23 ao?t 2014 (2-0). Comme ce fut le cas le 17 ao?t 2002 (0-0), les deux pays s’?taient quitt?s sur le score nul (2-2), le 13 mai au stade Sylvio Cator lors de leur dernier face ? face dans le cadre des ?liminatoires du mondial f?minin fran?ais en 2019.

Les deux seules victoires d’Ha?ti face ? la Jama?que remonte au 16 avril 1991 au stade Sylvio Cator lors de la premi?re ?dition du championnat f?minin de la CONCACAF. Et pour l’occasion, les Grenadi?res l’avaient emport? sur la plus petite des marges (1-0). Plus pr?s de nous, le 2 novembre 2002, il y a d?j? 20 ans, Ha?ti avait battu la Jama?que (1-2).

Le bilan des face ? face entre les deux pays est de 7 matches jou?s, 3 victoires et 10 buts inscrits par la Jama?que; 2 victoires et 5 buts pour Ha?ti. Ils se sont quitt?s ? deux reprises sur un score nul.

Pour ce rendez-vous important, le vainqueur sera ? coup s?r invit? ? prendre part ? la f?te en Oc?anie en 2023, et Ha?ti, m?me en cas de match nul, sera qualifi?e pour cette Coupe du monde en raison de sa meilleure diff?rence de but (0) contre (-4) pour la Jama?que.

Avant de s’affronter, les deux ?quipes, Ha?ti et Jama?que, avaient mordu la poussi?re devant la machine que repr?sente la s?lection am?ricaine de football (0-3) et (0-5), leader incontestable du groupe A. Cependant, elles ont chacune corrig? le cahier du Mexique (3-0) et (1-0) pour rester en vie dans la course ? la Coupe du Monde.



Les deux pays sont ? ?galit? : 3 points, et ils veulent ? tout prix chiper le dernier billet donnant acc?s ? la Coupe du Monde.

Avant que les deux s?lectionneurs ne d?voilent leur onze de d?part, on annonce que tout le monde est pr?t ? aller au combat dans le camp Ha?tien. La Jama?que n’est pas en reste, car elle ne va pas se pr?senter en victime expiatoire en face des Grenadi?res, motiv?es, d?termin?es et pr?tes ? tout prix faire pour se rendre en Oc?anie l’ann?e prochaine.