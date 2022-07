Concacaf f?minin : Historique, Ha?ti ?crase le Mexique (3-0) et se rapproche de la Coupe du Monde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le s?lectionneur national, Nicolas Del?pine, n’a effectu? qu’un seul changement dans le onze de d?part align? face aux USA en rempla?ant Lara Larco par Nahomie Ambroise dans les buts. Et les Grenadi?res, avant le premier quart d’heure de la rencontre, ont ouvert le score par Roselord Borgella (14e, 0-1). A l’origine de ce but, une passe de Corventina pour Batcheba Louis qui mystifie en pleine surface de r?paration, avec deux petits ponts r?ussis, deux d?fenseures mexicaines. Sur le dernier geste, Batcheba a ?t? fauch?e dans la zone interdite, et l’arbitre costaricienne Marianela Araya, sans h?siter, a d?sign? le point de penalty.

Pour transformer ce penalty en but, Roselord Borgella, qui avait loup? sa tentative face aux USA, a fait preuve de sang-froid, pour prendre ? contre pied la porti?re mexicaine, Emily Alvarado. Quatre minutes plus tard, encore elle, Roselord Borgella a inscrit un autre but, mais refus? pour une position de hors-jeu. On en reste l? pour le score ? la mi-temps.

Comme ce fut le cas en premi?re periode, les Mexicaines dominent, mais sans jamais mettre en grand danger la d?fense centrale ha?tienne bien orchestr?e autour de Kethna Louis et de Claire Constant. Sur les c?t?s, Ruthny Mathurin ? gauche et Chelsea Surpris ? droite, ont fait le boulot.

Voulant finir le travail, les Grenadi?res qui ne font qu’appliquer les consignes de Nicolas Del?pine, allaient inscrire un deuxi?me but, sept minutes apr?s l’heure de jeu. En effet, sur une longue ouverture de Corventina pour N?rilia Mond?sir, cette derni?re s’est fait contrer de fa?on fautive par le dernier rempart du Mexique, Emily Alvarado qui a ?cop? au passage d’un carton jaune, et deuxi?me penalty pour Ha?ti.

La capitaine des Grenadi?res a pris ? contre pied Alvarado pour marquer le but de (2-0, 67e) pour Ha?ti qui ma?trise son match et fait courir l’adversaire, d?pass? par les ?v?nements.

La s?lection f?minine ha?tienne de football allait forcer les Mexicaines ? commettre des fautes en pagaille. Ainsi, Greta Espinoza (75e) s’est fait expulser, et le Mexique, bien qu’il soit men? au score, joue le reste de la rencontre en inf?riorit? num?rique, soit ? 10 contre 11.

Trois minutes apr?s, Sherly Jeudy qui a fait un match monstrueux au milieu de terrain avec Jennyfer Limage, a fait parler son talent de buteuse sur un coup franc bott? magistralement et qui laisse pantoise la gardienne du Mexique (3-0, 78e) pour Ha?ti.

Le temps pour Nicolas Del?pine d’effectuer ses cinq changements en faisant entrer Maudeline Moryl (Melchie Dumornay), Bethina Petit-Fr?re (Ruthny Mathurin), Darlina Florsie-Love Joseph (N?rilia Mond?sir), Milan Pierre-J?r?me (Chelsea Surpris) et Mikerline Saint-F?lix (Roselord Borgella). Il s’agit pour le technicien fran?ais de tuer le match et faire jouer les r?servistes.

Apr?s cette victoire historique (3-0) d’Ha?ti face ? Mexique, une grande premi?re (toutes comp?titions et cat?gories confondues), les Grenadi?res ont pris la deuxi?me place du groupe A avec 3 points (3BP et 3BC) devant la Jama?que, corrig?e par les USA (5-0), le Mexique occupe la derni?re place avec z?ro et affrontera le 11 juillet le leader, les USA qui font jusque-l? carton plein : deux matches et deux victoires.

Pour esp?rer aller en Oc?anie en 2023, Ha?ti n’aura qu’? faire match nul face ? la Jama?que le 11 juillet pour consolider sa deuxi?me place avant de jouer les demi-finales, et ce avec la possibilit? de composer l’un des deux billets donnant acc?s aux jeux olympiques de Paris 2024.