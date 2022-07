Concacaf f?minin : Jama?que – Ha?ti, les d?s sont jet?s et les Grenadi?res sont pr?tes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au terme de la derni?re s?ance d’entra?nement des Grenadi?res pour pr?parer le match face ? la Jama?que, la capitaine de l’?quipe nationale qui n’a toujours pas trouv? son vrai niveau, apporte certaines pr?cisions pour ce qui est de sa prestation d’ensemble dans la comp?tition.

” Je tiens ? pr?ciser que je ne suis pas bless?e, cela aurait ?t? un manque de respect pour mes co?quipi?res. Vu ma position sur le terrain, je ne fais que me mettre au service du collectif. Contre la Jama?que, nous partons ? la guerre “, a d?clar? N?rilia Mond?sir qui souhaite trouver son vrai niveau aujourd’hui pour mat?rialiser le r?ve de tout un peuple comme ce fut le cas en 2018 avec les U20.

Melchie Dumornay qui n’a pas encore fait trembler les filets, mais qui est ? l’origine de tous les buts inscrits par les Grenadi?res dans la comp?tition, se dit pr?te ? en d?coudre face ? la Jama?que. Elle en a profit? pour remercier le public ha?tien et promet de tout donner pour terrasser la Jama?que, pr?sente en France au mondial f?minin senior en 2019 apr?s avoir ?cart? Ha?ti (2-2) en phase de poule au stade Sylvio Cator.



” On est pr?t. On a eu un jour de plus de r?cup?ration, c’est quand m?me important vu que le sch?ma de la comp?tition est vraiment tr?s compliqu?, car on joue tous les trois jours. Les batteries sont recharg?es, on est pr?t ? jouer”, a fait savoir Nicolas Del?pine avant d’?valuer la situation des Grenadi?res avant le coup d’envoi de la rencontre face ? la Jama?que.



“Au sein de l’effectif, on a toujours des petits bobos apr?s deux matches de haute intensit? r?p?t?s jour apr?s jour. Cependant, je crois que les filles sont fortes dans leur t?te. On ne changera pas la comp?tition pour un petit bobo, tout le monde pr?sent ici est un soldat pr?t ? affronter la Jama?que” selon le technicien fran?ais qui pourrait, en cas de match nul et de victoire, entrer dans le cercle tr?s ferm? des s?lectionneurs ayant guid? une s?lection ha?tienne de football ? une phase finale de Coupe du Monde apr?s Antoine Tassy en 1974 avec les s?niors, Jean Yves Philog?ne Labaze en 2007 et Webbens Princim?, dit Itala en 2019 avec les U17 masculines sans oublier Marc Collat en 2018 avec les U20 f?minines.



“Je n’y pense m?me pas, car mon seul objectif est de bien jouer ce match, le jouer comme on veut le jouer, c’est ce qui compte pour moi. Contre les USA, on a quelques regrets, mais face au Mexique, le plan s’est d?roul? comme on l’avait pr?vu. On veut juste cela face ? la Jama?que, on est concentr? sur le match, on veut que notre plan tactique se d?roule comme on l’a pr?vu, c’est-?-dire se donner ? fond. Et apr?s, s’il faut ?voquer l’histoire, ?a reste aux m?dias, mais nous au sein de la s?lection, on est focus sur le match “, a-t-il dit avant de faire allusion au onze qu’il pourrait aligner face ? la Jama?que.



” Je m’adapte au match, je dis aux filles, si la comp?tition demandait ? ce qu’on joue avec le m?me onze et qu’on aille jusqu’au bout, on le fera, et s’il y a des changements ? faire, on le fera aussi. N’ayez pas peur pour cela, on mettra la meilleure ?quipe sur le terrain, on fera ce qu’on pense ?tre le bon changement pour qu’on ait l’aboutissement de tous ces travaux”, a vite r?pondu Nicolas Del?pine qui devrait, si tout se passe bien, aligner le onze qui avait surclass? le Mexique (3-0) en tenant compte du dernier r?glage effectu? ? l’entra?nement des Grenadi?res, dimanche.

En guise de derniers mots avant le coup d’envoi de la rencontre : Jama?que – Ha?ti, pr?vu pour ce soir 10 heures au stade BBVA, sis ? Guadalupe, Monterrey au Mexique, Nicolas Del?pine n’a pas tarit d’?loges au sujet des techniciens ha?tiens ayant travaill? avec les filles au Centre de formation Camp Nous quand elles ?taient d?butantes.

Le XI probable des Grenadi?res face ? Jama?que :

Nahomie Ambroise (GK).- Chelsea Ariane Surpris, Claire Constant, Kethna Louis, Ruthny Mathurin.- Jennyfer Limage, Sherly Jeudy, Melchie Da?lle Dumornay.- N?rilia Mond?sir (cap), Roselord Borgella et Batcheba Louis

DT : Nicolas Del?pine !