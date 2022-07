Concacaf W : Retour ? l’entra?nement pour les Grenadi?res

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Aur?ol?e de sa belle et convaincante victoire acquise (3-0) face au Mexique, la s?lection f?minine ha?tienne de football se rapproche de la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023, car elle n’aura besoin que d’un match nul pour ?crire cette nouvelle page d’histoire. Pour y arriver, les Grenadi?res ont repris les s?ances d’entra?nement vendredi 8 juillet. Les d?tails.

Au lendemain de la victoire nette et sans bavure (3-0) des Grenadi?res face au Mexique, la s?lection f?minine ha?tienne de football a eu sa premi?re s?ance (vendredi 8 juillet 2022) au centre d’entra?nement du <> situ? dans les montagnes de <> ? plus de cinq cent m?tres d’altitude, pour r?p?ter Ernst Benji Joseph, attach? de presse de la FHF.

Ce sont les douze r?servistes lors de cette victoire historique des Grenadi?res contre les Chicas qui ont particip? ? cette s?ance, entre autres, Lara Flora Larco, Madelina Fleuriot, Milan Raquel Pierre-J?r?me, Tabita Dougenie Joseph, Betina Petit-Fr?re, Estericove Joseph, Meghane St-Cyr, Mikerline Saint Felix, Dayana Pierre Louis, Maudeline Moryl, Valentina Orni et Florsie Love Darlina Joseph. En ce qui concerne les titulaires, ces derni?res ont ?t? plac?es aux soins avec le staff m?dical et au repos afin de faciliter leur r?cup?ration rapide en vue de la prochaine rencontre contre la Jama?que, pr?vue pour ce lundi 11 juillet ? compter de 10 heures du soir au BBVA Stadium, sis ? Guadalupe (Monterrey) au Mexique.

A en croire Ernst Benji Joseph, l’?quipe ha?tienne qui dispose de trois s?ances d’entra?nement avant d’affronter la Jama?que pour une place en demi-finale et synonyme d’un billet qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023, sera encore sur le terrain, ? coup s?r au complet, samedi et dimanche afin d’?tre totalement ? point pour le d?fi jama?cain.

Les ?quipes Canadienne et Costaricienne, dans le groupe B au m?me titre que les USA dans le groupe A, sont qualifi?es pour les demi-finales du championnat f?minin de la CONCACAF et pour la Coupe du Monde oc?anienne de 2023. Il ne reste qu’un billet ? prendre, et ce dernier va ?tre disput? entre Ha?ti et la Jama?que, ce lundi 11 juillet au BBVA Stadium ? compter de 10 heures du soir.

S’il faut le signaler, tout match nul qualifierait les Grenadi?res, en cas de victoire, ce serait la cerise sur le g?teau pour la s?lection f?minine ha?tienne de football qui aura ? prendre part ? sa premi?re Coupe du Monde au niveau senior chez les dames, et ce apr?s avoir jou? en 2019 la Coupe du Monde U20 en France.