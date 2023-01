Concours international Leslie Fran?ois Manigat, une initiative de RENAEH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Achev?e en d?cembre dernier, avec la cons?cration de l’?tudiant Michelson Merzier, la premi?re ?dition du concours Leslie Fran?ois Manigat comprenait plusieurs phases. La premi?re consistait pour le participant ? choisir un livre de son choix qui l’a fortement marqu?. Le participant devait ensuite r?aliser une vid?o dans laquelle il pr?sente son livre. Cette pr?sentation a ?t? soumise ? l’appr?ciation d’un jury devant tenir compte de la qualit? de la pr?sentation, la qualit? de la vid?o et du son, le respect de la pr?sentation du contenu de la vid?o, le respect des normes de la langue utilis?e et l’importance des conseils pour le public.

Selon le coordonateur national de la RENAEH, Lionel St-F?lix, le concours a ?t? organis? sur la page You tube du regroupement. Le public devait voter pour les vid?os et les membres du jury les notaient en fonction des crit?res pr??tablis. Les cinq (5) vid?os avec le plus de vote du public et les meilleurs points des membres du jury ont re?u des primes : ordinateur, plaque d?honneur, livres, certificat, formation, bourse d??tudes, demi-bourse d??tudes, tableau, bag et autre mat?riel, produits et services…

? en croire le responsable, le concours comprenait aussi plusieurs ?tapes, dont celles des votes qui devaient ?tre respect?es ? la lettre. L?abonnement aux pages du concours a ?t? maintenu pendant toute la dur?e de ce dernier pour valider le vote. Les votes sur les pages Facebook et YouTube ont ?t? additionn?s pour le r?sultat final. A noter que le jury a consacr? cinq gagnants r?pondant aux noms de : Michelson Merzier, Rose Valande Jeune, Mal??ka D?sir, Chrisrella Edwine Lorient et Chiloveka Marcellus.

Cr?? le 18 novembre 2021, le Regroupement national des ?tudiants ha?tiens (RENAEH) est une association apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif d’?tudiants d’universit?s ou d’?tablissements d’enseignement sup?rieur. Il est repr?sent? par un ensemble d’?tudiants des deux sexes, de 18 ans au moins, de toutes les nuances ?pidermiques et de toutes les conditions sociales, ayant l’esprit jeune faisant partie d’une universit? ou d’un ?tablissement d’enseignement sup?rieur. Sa devise est : ” Le leadership estudiantin au service de la nation ha?tienne.”

Ce regroupement estudiantin se donne pour mission d’oeuvrer pour l’am?lioration des conditions d’?tudes en Ha?ti dans le but de constituer une communaut? estudiantine comp?tente et engag?e pouvant participer activement au d?veloppement du pays. Le RENAEH tend ? cr?er, entre autres, un journal des ?tudiants, ?laborer des strat?gies pour rendre effectifs en Ha?ti des stages, des jobs d’?tudiants et l’insertion professionnelle de ses membres, encourager les ?tudiants ? mettre sur pied des biblioth?ques dans leurs localit?s et organiser des manifestations culturelles et artistiques entre ?tudiants.

Notons que Leslie Fran?ois Saint Roc Manigat est un ancien pr?sident de la R?publique d’Ha?ti. N? en 1930 ? Port-au-Prince ( Ha?ti ), Leslie Fran?ois Manigat fut un historien et politologue renomm?. ?lu en janvier 1988, il a ?t? renvers? cinq mois plus tard par un coup d’?tat militaire. Leslie Manigat est mort le 27 juin 2014, ? Port-au-Prince, ? 83 ans. Il fut l’un des intellectuels ha?tiens les plus brillants de la deuxi?me moiti? du XXe si?cle.