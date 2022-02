Condamn?e par la Cour des comptes pour <>, Magalie Habitant attendue au parquet de Port-au-Prince

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Condamn?e ainsi que des cadres du Service m?tropolitain de collecte des r?sidus solides (SMCRS) par la Cour sup?rieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ? restituer 38 millions de gourdes ? l’Etat, Magalie Habitant est attendue au parquet du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, vendredi 4 f?vrier 2022. <>, peut-on lire dans une invitation adress?e par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, ? Mme Magalie Habitant, ex-dg du SMCRS. Dans le cadre du dossier d’audit sur la gestion de Mme Habitant, la Chambre financi?re de la Cour a rendu un arr?t qui <>.

Cette d?cision prise pour des motifs de <>, sur la base d’un rapport transmis par les personnes ?pingl?es qui fait ressortir des transactions financi?res effectu?es en violation des articles m?mes du d?cret cr?ant le SMCRS et entre autres les r?gles sur la comptabilit? publique. Cette somme qu’ils ont ? restituer est ainsi r?partie : douze millions de gourdes (12,000,000.00) transf?r?es ill?galement ? une entit? inexistante d?nomm?e SMCRS / Nord et pour lesquelles aucune pi?ce justificative comptable n’a pu ?tre donn?e; onze millions deux cent cinquante – neuf mille gourdes (11,259,000.00) ? titre de r?mun?ration de contrats douteux pass?s et ex?cut?s en dehors de la loi. Un autre montant de seize millions six cent vingt mille sept cent soixante – seize gourdes et soixante centimes (16,620,776.71) incorrectement justifi? a ?t? affect? ? l’achat de pi?ces d?tach?es et autres accessoires. La Cour sup?rieure des comptes et du contentieux administratif, dans sa d?cision, avait pr?cis? dans le dispositif de son jugement que Mme Habitant ainsi que les cadres du SMCRS se sont pr?sent?s ? l’audience du 6 mai 2021 par-devant la chambre financi?re mais n’ont pas pu l’?clairer. Elle avait par cons?quent ordonn? le <>.

La Cour, selon cette d?cision, avait indiqu? vouloir poursuivre la <> ; et avait ordonn? <>. Mme Habitant est un alli? de feu pr?sident Jovenel Mo?se. Lors de la convocation de l’?pouse de Jovenel Mo?se, Martine Mo?se au cabinet du juge d’instruction Garry Or?lien l’an pass?, elle ?tait pr?sente au palais de justice. Mme Habitant avait indiqu? qu’elle ?tait l? pour supporter Mme Mo?se. La Cour sup?rieure des comptes et du contentieux administratif, apr?s ses diff?rents rapports sur l’utilisation du fonds PetroCaribe, est attendu au carrefour du jugement de ceux qui sont redevables par-devant elle. Ha?ti est parmi les pays mal class?s dans le rapport sur l’indice de la corruption d’Amnesty international.