Conditions météorologiques humides en Haïti

Les conditions météorologiques humides continuent de caractériser une grande partie du bassin caribéen, avec des activités pluvieuses prévues sur certains départements d’Haïti cet après-midi et ce soir.

Selon les prévisions météorologiques, Haïti devrait connaître un temps ensoleillé et venteux en journée, mais nuageux dans l’après-midi et en début de soirée. Les températures maximales devraient être comprises entre 30 à 33 degrés Celsius, tandis que les températures minimales devraient être comprises entre 21 à 24 degrés Celsius. Il y a une possibilité d’averses isolées légères à modérées sur certains endroits du pays dans l’après-midi et en soirée, notamment sur les départements de l’Ouest, du Sud-est, des Nippes, du Sud, du Centre, de l’Artibonite et de la Grande-anse.

Pour les deux prochains jours, la proximité d’un front pourrait apporter un peu plus d’humidité sur l’atmosphère du pays. À cet effet, des activités de pluies devraient graduellement augmenter sur certains endroits du pays dans l’après-midi et en soirée.

Les prévisions météo pour Port-au-Prince et ses environs indiquent un temps ensoleillé et venteux ce matin, avec des passages nuageux dans l’après-midi et en soirée. Les températures maximales devraient atteindre 32 degrés Celsius, tandis que les températures minimales devraient être de 23 degrés Celsius. Des averses sectorielles sont possibles en fin d’après-midi ou en début de soirée.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la zone côtière Nord devrait connaître un vent du secteur Est Sud-est de 10-15 nœuds, avec des vagues de 4 à 6 pieds. La mer devrait être peu agitée à agitée, notamment au large, et il est demandé aux voiliers de prendre des précautions en mer.

Le Golfe de la Gonâve devrait avoir un vent variable de 05-10 nœuds, avec des vagues de 4 à 6 pieds. La mer devrait être peu agitée à agitée, et les voiliers doivent prendre des précautions en mer.

Enfin, la zone côtière Sud devrait connaître un vent du secteur Est de 15-20 nœuds, avec des vagues de 6 à 8 pieds. La mer devrait être agitée, notamment au large, et il est demandé aux petites embarcations de prendre des précautions.

