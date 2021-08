Depuis plus de trois mois, c’est la guerre des gangs à Martissant pour le contrôle de territoire. Cette situation coupe le pays en deux. Martissant constitue désormais une frontière entre une partie du département de l’Ouest, les quatre départements du grand Sud et le reste du pays. C’est l’expression parfaite de l’inexistence de l’État. Ces bandits volent, violent, kidnappent et tuent sans aucune crainte. Les producteurs du grand Sud ont du mal à atteindre les plus grands centres…