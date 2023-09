Conflit autour de la rivière Massacre : les Jésuites de Ouanaminthe et de Dajabón attirent l’attention sur une menace bien plus importante

​

Conflit autour de la rivière Massacre : les Jésuites de Ouanaminthe et de Dajabón appellent les deux pays à focaliser sur une menace bien plus importante.

À travers une déclaration conjointe en date du 24 septembre 2023, les Jésuites de Ouanaminthe et de Dajabón ont appelé les Haïtiens et les Dominicains, en conflit actuellement en raison de la construction d’un canal autour de la rivière Massacre, à ne pas laisser les sentiments nationalistes les détourner d’une menace bien plus importante.

Cette menace, selon ces religieux, ce sont les concessions accordées à une société minière canadienne pour exploiter une mine d’or à l’endroit même où la Rivière Massacre et d’autres fleuves binationaux prennent leur source. Le modèle minier extractiviste entraînerait la contamination de l’eau dont les nations ont besoin.

“Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas laisser les sentiments nationalistes générés par les différends concernant un canal nous détourner d’une menace bien plus importante à savoir les concessions accordées à une société minière canadienne pour exploiter une mine d’or à l’endroit même où la Rivière Massacre et d’autres fleuves binationaux prennent leur source. Le modèle minier extractiviste entraînerait la contamination de l’eau dont nous avons tous besoin pour vivre, en plus d’autres préjudices pour la population paysanne”, peut-on lire dans cette déclaration.

En conséquence, les deux organisations invitent les dirigeants d’Haïti et de la République dominicaine à s’inspirer des gens du peuple de la frontière, “qui savent comment vivre en paix et en harmonie pour leur bénéfice mutuel”.

Ces structures rappellent que l’histoire commune des deux peuples a été marquée par de profonds liens de solidarité et de fraternité, mais aussi par des moments de discorde et que le Traité de Paix de 1929 a établi une procédure pour régler leurs différends. “La priorité est donnée au dialogue diplomatique et, en cas d’échec, les pays s’engagent à recourir à l’arbitrage international. Cette manière de procéder doit être respectée afin d’éviter la dangereuse piste de la confrontation entre les deux peuples”, préconisent-elles.

