Conflit autour de la rivière Massacre : Nènel Cassy demande à la population de se ranger aux côtés des compatriotes de la frontière

Conflit autour de la rivière Massacre : l’ancien sénateur Nènel Cassy invite la population à se solidariser avec les compatriotes résidant près la frontière haïtiano-dominicaine.

L’ancien sénateur Nènel Cassy, à travers un communiqué de presse publié le jeudi 14 septembre, appelle la population à apporter son soutien aux compatriotes résidant près de la frontière haïtiano-dominicaine. Cet appel intervient à la suite du conflit provoqué par la construction d’un canal autour de la rivière Massacre et les décisions prises par le président dominicain Luis Abinader pour forcer les Haïtiens à cesser la construction de cet ouvrage.

“Pendant que nous prêchons la paix entre les deux peuples, je demande au peuple haïtien de se ranger aux côtés des autres compatriotes qui souffrent à la frontière afin que les autorités dominicaines sachent qu’elles doivent respecter les droits de chaque haïtien, en particulier de ceux qui luttent pour vivre dans la dignité et le respect, croient au travail et qui ont choisi de rester à la maison. Ils ont besoin de terres, d’eau et d’infrastructures adéquates pour produire des biens et des richesses nécessaires à leur survie”, lit-on dans ce communiqué émanant du bureau de l’ancien parlementaire.

L’ancien sénateur des Nippes en a profité pour critiquer l’attitude du gouvernement dirigé par le premier ministre Ariel Henry dans ce conflit. Pour Nènel Cassy, le dossier de la rivière Massacre prouve que l’intérêt du peuple haïtien n’est garanti ni à l’intérieur ni à l’extérieur du pays. “Ce qui se passe autour de la rivière Massacre montre que le peuple est laissé pour compte “, écrit-il.

Espérant forcer la main aux Haïtiens, le président dominicain Luis Abinader a annoncé que la frontière haïtiano-dominicaine sera fermée à partir du vendredi 15 septembre dans la matinée. Des dizaines de compatriotes ont choisi volontairement de quitter le territoire dominicain à la suite de cette annonce.

