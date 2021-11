Connaissez-vous Cantave K ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De la Faculte de medecine de l’universite de la Fondation Aristide a une ecole de theatre, Cantave K a suivi sa voie pour devenir cet humoriste qui declenche les fous rires des internautes. Cantave K n’a pas besoin de trop faire pour cartonner sur la Toile. Un sujet chaud de l’actualite et le tour est joue. La preuve, sa parodie sur les frais alloues aux membres du Conseil electoral provisoire, reveles par un tweet de Robenson Geffrard, demeure a nos jours l’un de ses plus grands succes. Au moment ou l’on ecrit cet article, cette video compte plus de 40 000 views sur Instagram.

<>, avait tweete le journaliste du Nouvelliste.

<>, explique l’ancien eleve de l’Institution Chretienne d’Haiti. Pour les besoins de son art, le natif de la Vierge se met dans la peau de differents personnages (Socrate, <>), y compris dans celle des personnalites ou acteurs de la politique haitienne. L’actuel president du Senat de la Republique, Joseph Lambert, et la saga autour de son installation comme chef d’Etat ou encore la demission de l’envoye special pour Haiti, l’ambassadeur Daniel Foote, aucun de ces faits recents n’ont echappe a l’humour de Cantave.

De la medecine a la comedie

Certains le qualifient de fou. Laisser tomber la medecine pour l’humour dans un pays comme Haiti ou l’art peine a nourrir convenablement l’artiste, sauf une tete felee prendrait une telle decision. Mais que serait la vie sans les elans de folie qui nous conduisent vers nos reves ? Cantave K n’a jamais voulu, en realite, porter la blouse blanche et le stethoscope. Il realisait plutot le reve de son pere.

<>, ironise-t-il.

Kerven Cantave a quand meme essaye de plaire a papa. Il s’est inscrit a l’universite de la Fondation du Dr Aristide et s’est prepare en consequence a subir les examens d’admission : passer des nuits blanches a tout memoriser, se reveiller de tres tot et faire le trajet de Carrefour a Damien pour les cours dispenses a la pre-fac. Des sacrifices qui ont fini par payer. Le jeune Carrefourois est admis et integre la Faculte de medecine de l’UNIFA. Le futur Dr Cantave est en preparation. Sous le regard admiratif de son paternel, sans doute. Toutefois, dans ce centre universitaire de Tabarre, il fera tout, sauf la medecine. Il passera sa premiere annee dans la peau de l’animateur qu’il a toujours ete et decouvrira que le monde medical et lui ne feront definitivement pas la paire.

<>, confie celui qui avait pour slogan : <>.

Des regrets ? <>, lance-t-il tout de go. A l’ecouter, s’il etait encore confronte a un tel choix aujourd’hui, il choisirait encore l’humour. Envers et contre tous. Il poursuit : <>.

L’humour pour toujours et a jamais, le poulain de la comedienne Gaelle Bien-Aime vit en correlation avec son dada prefere. <>, explique l’artiste de 25 ans, qui ne s’attache pour autant a aucun modele en particulier.

<>, indique-t-il.

Cantave K et le cinema

L’auteur du stand-up <> a plusieurs cordes a son arc. Kevin Cantave est aussi acteur. Il a fait ses premiers pas dans le cinema grace au film Freda de la realisatrice Gessica Geneus, dans lequel il a tenu le role de Moise. Un premier pas, vraiment pas comme les autres, puisqu’en juillet 2021 ce long-metrage l’a conduit au festival international du film de Cannes. <>, se souvient-il.

<>, se rappelle-t-il.

Si l’on ignore encore le prochain scenario qui le conduira a nouveau a l’ecran, on sait cependant qu’il est en train de remanier son stand-up <>, presente en decembre 2020. <>, avance l’homme comique qui dit se passionner egalement pour la mode, a un point tel qu’il peut passer toute une journee a la maison a essayer des vetements comme s’il etait au magasin.

On sait aussi que Cantave K souhaite atteindre d’autres marches avec son humour debordant. C’est pourquoi il s’attelle a apprendre l’anglais et l’espagnol. <>, lache-t-il, misant encore sur son choix de coeur pour parvenir a ses fins.

En attendant vous pouvez le suivre sur les reseaux sociaux : Instagram, Twitter et Facebook ou vous abonner a son Channel YouTube (Cantave. K).